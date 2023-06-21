شكرا لقرائتكم خبر عن ناهد السباعى: أبحث عن الصعب والتحديات دائما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت النجمة ناهد السباعى إنها تبحث دائما عن سيناريو به تحديات وصعب، ولا يشغلها تجسيد شخصية بعينها بقدر أنها تركز على عناصر أخرى فى العمل الفنى.

وأضافت ناهد السباعي، في تصريحات لـ"الخليج 365": قد أتمنى تجسيد دور ما، لكن للأسف يكون مكتوبا بطريقة سيئة، لذا أركز أكثر على عناصر أخرى، منها مخرج يضيف لى ويقدمنى للجمهور بشكل مختلف، أو سيناريو صعب وبه تحد، وأشعر بأننى سأقدم جديدا به، وأيضا سيناريست أتمنى العمل به وأحب جمله الحوارية.

وعبرت الممثلة عن سعادتها الشديدة بما لمسته من حالة إعجاب وإشادة بفيلم "19 ب" الصادر مؤخرا في دور السينما، سواء فى عرضه التجارى أو عندما عرض فى مهرجان القاهرة السينمائى بدورته الماضية، كما أنه فاز بـ3 جوائز بالمهرجان.



ناهد السباعي و محمود ترك

قصة فيلم 19 ب

ويتتبع الشريط السينمائي قصة حارس عقار يعيش حياة روتينية في فيلا قديمة منذ ستينيات القرن الماضي، لتصبح الفيلا عالمه الخاص، لكن يكسر استقراره شاب يريد اقتحام مساحته الخاصة، ليجد حارس العقار المُسن نفسه في مواجهة لم يتوقعها يعيد فيها اكتشاف ذاته من جديد.

أبطال فيلم 19 ب

فيلم "19 ب" بطولة سيد رجب، ناهد السباعي، أحمد خالد صالح، فدوى عابد، مجدي عطوان وماهر خميس كما يضم فريق العمل مهندس الصوت علاء عاطف، ميكساج محمد صلاح، مهندس الديكور أمجد نجيب، منتج فني محمد جمال الدين، المخرج المساعد مروان حرب، مدير مالي أشرف المصري، الإشراف العام جيسيكا خوري، مصممة الملابس ناهد نصر الله، مونتاج سارة عبد الله، مدير التصوير مصطفى الكاشف، منتج منفذ يارا جبران، إنتاج فيلم كلينك محمد حفظي ومن تأليف وإخراج أحمد عبد الله السيد.