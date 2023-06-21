سلاف فواخرجي تثير الجدل بعد دفاعها عن نضال الاحمدية بعد ازمة “الشوكولامو”

كتب امير فتحي في الأربعاء 21 يونيو 2023 03:54 صباحاً - اثارت الفنانة السورية سلاف فوخرجي الجدل بعد نشرها بوست مطول دافعت فيه عن الاعلامية اللبنانية نضال الاحمدية التي تعرضت لهجوم واسع بعد أزمة “الشوكولامو”.
فقد نشرت سلاف فواخرجي بوست مطول عبر حسابها على فايسبوك وصفت فيه نضال الاحمدية بأن لها “ا تاريخ عريق في الصحافة والإعلام ولا يستطيع أحد إنكار ذلك أو نسفه”.
واعتبرت فواخرجي ان الاحمدية “لم يحالفها الحظ وخانها التعبير في حوارها الأخير ، وربما عاطفتها اتجاه بلدها ووجعها لأجله أخذها إلى منحى جارح”.
واكدت فواخرجي ان كلامها ليس دفاعا عن الاحمدية التي لا تعرفها شخصيا بل “كلمة حق لم أستطع كتمانها أكثر رغم تحذيرات من حولي إن لم يكن بالرد اللاذع (وليس من عادتي) فليكن بالإبتعاد عن الأمر والنأي بالنفس (ولا أمقت شيئا في حياتي كالنأي بالنفس)”.
وقد اثار كلام فواخرجي موجة من الانتقادات حتى بين اللبنانين حيث كتب احد الحسابات الفنية على تويتر: “قديه اخدت وقت #سلاف_فواخرجي حتى تكتب هالأطروحة عن السيدة الاعلامية ويلي عندها تاريخ عريق بالصحافة؟ #نضال_الأحمدية إنو محرزة ؟! إنو منيح يلي ماطالبت بتشكيل وفد شعبي ورسمي ليروحو يقدمو اعتذار للست”.
بين كتب اخر “سلاف فواخرجي سقطت من عيونالسوريين.. ماعتب ع الغريب اذا حكى علينا اذا بنت بلد عم تشد معها الدعوة على نضال الاحمدية تسقط و ترفع ضد سلاف و سحب الجنسية و طردها من نقابة الفنانين و مقاطعتها فنيا يا عيب الشوم”.
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