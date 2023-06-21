شكرا لقرائتكم خبر عن About My Father لـ روبرت دى نيرو يحقق 13 مليون دولار عالميا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصلت إيرادات فيلم ،"About My Father" الذى يقوم ببطولته النجم العالمى روبرت دى نيرو، إلى 13 مليونا و604 آلاف دولار عالميا، منذ يوم 26 مايو الماضى، بدور العرض في 20 دولة حول العالم، منهم مصر.

وانقسمت إيرادات الفيلم بين 11 مليونا و573 ألف دولار بشباك التذاكر الأمريكي، و2 مليون و31 ألف دولار في شباك التذاكر العالمى، العمل وصلت مدته إلى ساعة ونصف.

ويعتبر العمل واحدا من الأعمال الكوميدية التي يقدمها النجم روبرت دي نيرو والذى اكتسب قاعدة شعبية كبيرة بسبب أدائه فى هذه النوعية من الأعمال، فهى من النوعية المهمة والمختلفة التي كشفت عن وجه آخر للنجم الشهير، بعدما قدم على مدار مسيرته السينمائية قائمة طويلة من الأعمال، التي حصد معظمها النجاح على المستوى النقدي والجماهيري.

ويعتبر فيلم "About My Father" العمل الأول الذي يجمع الحاصل على جائزتي أوسكار، مع الكوميدي الأمريكي الشهير سيباستيان مانيسكالكو، فالفيلم ينتمى لقائمة الأفلام الكوميدية ذات التكلفة المحدودة من حيث الإنتاج، حيث بلغت ميزانيته مايقرب من 6.5 مليون دولار، ويعرض لكل من هم فوق 18 عاماً، حاملاً رسالة مفادها أن لا شيء أهم من العائلة.

وتدور قصة الفيلم حول سيباستيان "مانيسكالكو" الذي شجعته خطيبته على إحضار والده المهاجر مصفف الشعر سالفو "دي نيرو" إلى لقاء خلال عطلة نهاية الأسبوع مع عائلتها فائقة الثراء والمختلفة من حيث الأفكار والعادات، لتتحول العطلة إلى صدام فكري وثقافي بشكل كوميدي بين الأسرتين، ليصل الثنائي سيباستيان وسالفو إلى مجموعة حقائق مهمة حول الأسرة ومفهومها، ليتخذ كل منها قرارات مهمة، الفيلم شارك في بطولته عدد كبير من النجوم كيم كاترال، وأندرس هولم و بريت داير، وديفيد راشي، وليزلي بيب، وهو من تأليف أوستن ايرل وسباستيان مانيسكالو، وإخراج لورا تيروسو.

ونجح النجم الأمريكي الشهير روبرت دي نيرو في أن يحصد العديد من الجوائز، بسبب الأدوار المتنوعة التي قدكها، حيث استطاع أن يظهر بقوة في أعمال الجريمة والأكشن والدراما، وكذلك الخيال العلمي.