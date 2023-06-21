شكرا لقرائتكم خبر عن محمد رشاد يطرح أحدث أغانيه الخميس.. آخر أعمال الملحن محمد النادى قبل وفاته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد المطرب محمد رشاد لطرح أحدث أغانيه يوم الخميس المقبل، والذى يتعاون فيها مع كل من الشاعر محمود عبد الله وألحان الراحل محمد النادى وتوزيع طارق عبد الجابر.

ولم يفصح رشاد عن اسم الأغنية قائلاً: "الأغنية هى آخر أغانى محمد النادى التى لحنها لى قبل وفاته بوقت قصير، والذى صدمنا جميعاً".

من ناحية أخرى سبق وحرص المطرب محمد رشاد على الاحتفال بمناسبة عيد ميلاد والدته قبل أسبوعين من خلال حسابه الرسمي على موقع فيس بوك بنشر صورة لهما معاً، وعلق عليها بكتابة : "كل سنة وإنتى منورة حياتي و ملياها بركة و رزق و خير، ربنا يباركلي فيكي و يشفيكي يا ست الكل يا حياتي و عمري كله، كل سنة و إنتي طيبة يا أمي".

وعلى جانب آخر سبق وقال المطرب محمد رشاد عن أغنية "قلبى مال" "إنها موجهة إلى غادة خطيبتى اللى وشها حلو عليا قوى وبعتبرها تميمة الخير عليا، وبإذن الله سنتزوج بداية العام القادم، لافتا إلى أنه يحاول التقلل من الظهور على السوشيال ميديا مقتديا بذلك بالهضبة عمرو دياب الذى لا يظهر إلى فى شغله أو فى عمل فنى يقوم به، فكثرة الظهور على السوشيال ميديا ستجعل الفانز تمل من كثرة الظهور، مؤكدا أنه يتعامل بتلقائية شديدة على السوشيال ميديا".