شكرا لقرائتكم خبر عن نجوم سينما عيد الأضحى يتعاونون مع مخرجى أفلامهم للمرة الأولى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يشهد موسم عيد الأضحى السينمائى 2023 تعاون 3 من نجوم أفلام الموسم مع مخرجى أفلامهم للمرة الأولى فى السينما، حيث يجتمع كريم عبد العزيز مع المخرج بيتر ميمى للمرة الأولى في السينما خلال فيلم "بيت الروبى" بعدما تعاونا سوياً في الدراما خلال مسلسل "الاختيار" بجزئيه الثانى والثالث، وكذلك أمير كرارة يتعاون مع المخرج حسين المنباوى في فيلم "البعبع" بعدما قدما سوياً مسلسل "سوق الكانتو" في رمضان الماضى، كما يتعاون أحمد فهمى مع المخرح أحمد عبد الوهاب في السينما لأول مرة في فيلم "مستر إكس".

فيلم "بيت الروبى" انطلق فى السينمات اليوم الأربعاء، وهو بطولة كريم عبد العزيز، نور اللبنانية، كريم محمود عبد العزيز، تارا عماد، شريف دسوقى، حاتم صلاح، محمود السيسى، وقصة وسيناريو وحوار محمد الدباح وريم القماش وإخراج بيتر ميمى، وتدور الأحداث في إطار كوميدي اجتماعي، حول زوجين يعانيان من بعض المشاكل بسبب معاناة الزوجة من مشكلة في الإنجاب، مما يضطرها إلى اختطاف أحد الأطفال للتغلب على تلك المشكلة.



كريم عبد العزيز

فيلم "البعبع" ينطلق يوم الثلاثاء المقبل، وهو بطولة أمير كرارة، ياسمين صبرى، باسم سمرة، ومحمد عبد الرحمن توتا، ومحمد أنور، بالإضافة إلى عباس أبو الحسن، والعمل من تأليف إيهاب بليبل، وإخراج حسين المنباوي، وتدور أحداث الفيلم في اطار أكشن لايت ويجسد كرارة خلال الأحداث شخصية مجرم يتخلى عن الإجرام واسمه "سلطان" يواجه مع صديقه سوكا (محمد عبد الرحمن) العديد من المواقف.



امير كرارة

فيلم "مستر إكس" ينطلق يوم الثلاثاء المقبل، وهو بطولة أحمد فهمى، هنا الزاهد، أوس أوس، بيومى فؤاد، محمد أنور، محمود حافظ، رحاب الجمل، أمير شاهين، العمل قصة أمانى التونسي، وفكرة محمد سويلم وفادى أبو السعود، إخراج أحمد عبد الوهاب وتدور أحداثه حول أحمد فهمى الذي يمتلك شركة يساعد من خلالها الرجال لكي يطلقون زوجاتهم، والمحافظة على حقوقهم.

وتعتمد أحداث فيلم مستر إكس على ظهور عدد كبير من صيوف الشرف وعلى رأسهم عمرو يوسف، أكرم حسنى، ريم مصطفى، مى عمر، مصطفى خاطر، رانيا منصور، صبرى فواز، فرح الزاهد، بيج رامى، علاء مرسى، حجاج عبد العظيم، أحمد فهيم ومن نجوم الرياضة مجدى عيد الغنى، جمال حمزة، إبراهيم فايق.