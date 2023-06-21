شكرا لقرائتكم خبر عن هكذا تقمصت سعاد حسنى دور المذيعة عندما حاورت يوسف السباعى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحل، اليوم الأربعاء، ذكرى رحيل السندريلا سعاد حسنى التى أجادت كل أنواع الفنون من تمثيل وغناء واستعراض، وكانت خفيفة الروح، تخطف قلوب جمهورها بمجرد ظهورها على الشاشة.

وفى لقاء نادر تقمصت السندريلا سعاد حسنى شخصية المذيعة وحاورت الأديب يوسف السباعى وأشاد بأدائها فى فيلمها للرجال فقط والذي شاركت فيه مع الفنانة نادية لطفي، وأشاد كذلك بأدائها في نوعية الكوميديا بصفة خاصة، وأن معظم أعمالها تنتمي إلى عالم الكوميديا وتعتمد على الموقف

وسألت سعاد حسنى، حول طقوس الكتابة التي يحتاج إليها من أجل رواياته، وأكد يوسف السباعي أن الجو العام ليس هو الأهم بل الأهم هو أن يكون لديه استعداد داخلي للكتابة وأن يكون في مكان مغلق دون أي إزعاج.

91 فيلما هى التى صنعت مسيرة النجمة الكبيرة سعاد حسنى مع الفن السابع، ويشكل الكثير منهم علامات فى تاريخ السينما المصرية، وتم اختيار 8 أفلام منهم ضمن قائمة أهم 100 فيلم مصرى عبر التاريخ، من أشهر أفلام السندريلا، خلى بالك من زوزو، صغيرة على الحب، الكرنك، الزوجة الثانية، العريس يصل غدا، الست الناظرة، المشبوه، للرجال فقط، حب فى الزنزانة، الاختيار، على من نطلق الرصاص، السفيرة العزيزة، غريب فى بيتي، عصفور فى الشرق وغيرها الكثير من الأفلام التى حققت نجاحات جماهيرية كبيرة.

رغم كثرة الأدوار التى برعت سعاد حسنى فى تجسيدها على الشاشة الفضية، يظل إتقانها المتميز لدور الفلاحة المصرية من أروع ما جسدت، ولعبت سعاد حسنى دور الفلاحة المصرية فى أكثر من عمل فنى كان أولها فيلم حسن ونعيمة الذى كان بمثابة نقطة انطلاقها نحو النجومية، التى وصلت لقمتها فى فيلم "الزوجة الثانية" التى كانت فيه أجمل فلاحة عرفتها شاشة السينما.