شكرا لقرائتكم خبر عن 16 عاما على "تيمور و شفيقة".. ونجاة أحمد السقا من الموت فى الفيلم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يمر اليوم الأربعاء 16 عاما على فيلم " تيمور و شفيقة" الذى عرض فى 21 يونيو 2007، والفيلم ما زال عند عرضه على شاشة التليفزيون يشاهده الجميع كأنهم يشاهدونه لأول مرة.

فيلم "تيمور وشفيقة" من بطولة أحمد السقا ومنى زكى وهالة فاخر ورجاء الجداوى، ومن تأليف تامر حبيب ومن إخراج خالد مرعى.

تدور أحداث الفيلم فى إطار من الرومانسية والكوميدية حول شاب وفتاة تجمعها قصة حب من صغرهما، إلا أن الظروف تضطرهما للانفصال حتى تفاجأ الشاب الذى يعمل ضابطا بأنه المكلف بحراسة حبيبته التى أصبحت وزيرة للبيئة وتتوالى الأحداث.

وقال النجم أحمد السقا فى لقاء تليفزيونى إن جميع مشاهد الأكشن الذى يقوم بها فى أعماله تكون مدروسة، وتكون هناك إجراءات سلامة لها وميكانيزم للحركة حتى لا يكون هناك أى أخطاء، وعن مشهد الانفجار فى فيلم "تيمور وشفيقة" والذى كان سيودى بحياته قال، كنا نصور خارج مصر فى منطقة نزاع وكان من المفترض أن يتم تفجير قنبلة واحدة ثم القنبلة الثانية ثم القنبلة الثالثة ثم أقوم بالقفز ويتم الانفجار ولكن ما حدث أنه لم يقم بتفجير القنبلة الثالثة وقام بالانفجار وتفاجأت، ولم أجد مفرا من القفز وقد نجوت من الموت المحتم بفضل دعاء جمهورى.