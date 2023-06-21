شكرا لقرائتكم خبر عن تامر حسين يحتفل بعيد ميلاد نجله مالك ويستعد لأغانى نانسي عجرم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتفل الشاعر تامر حسين بعيد ميلاد نجله مالك على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى فيس بوك ونشر عددا من الصور تجمعهما سويا.

وكان تامر حسين وصل أمس بصحبة الملحن عزيز الشافعى والموزع تومة الى لبنان للتعاون مع عدد من النجوم اللبنانين فى أغانى جديدة منهم الفنانة نانسى عجرم



تامر وابنائه تامر وابنائه



تامر وابنه تامر وابنه



تامر وابنائه تامر وابنائه

كشف الشاعر تامر حسين، عن كوبليه محذوف من أغنية يوم تلات للهضبة عمرو دياب، وذكر كلمات الأغنية لأول مرة في لقاء ببرنامج "معكم"، مع الاعلامية منى الشاذلى، وهي: "ليه يا نوم صحيت ده يوم على كيفي.. حلم كان جميل كسرت مئاديفي.. لو حكيت للناس هيقولوا ده خيالي هيقولولي ده قصة تأليفي".

وأشار الشاعر تامر حسين، في حواره ببرنامج "معكم"، على قناة سي بي سي، إلى أن عمرو دياب كان معترضا على بعض من كلمات من أغنية "يتعلموا يتعلموا"، قائلا: "في اخر لحظة كان قايلي مش مقتنع وبعد تعديلات بيني وبين عمرو مصطفى بعتناها للهضبة وعجبته جدا".

وردا على ما يشاع من وجود أجواء ملبدة بين تامر حسني وعمرو دياب، رد تامر حسين قائلا: "عشان هذا الكلام كتبت لتامر حسني وده كان كلام مستفز وعمرو دياب مش مهتم بصراعات، والناس كانت عامله حساسية عشان محدش كسر هذه الأجواء وتامر بيحب عمرو دياب جدا وبيحترمه".