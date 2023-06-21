شكرا لقرائتكم خبر عن هانى شاكر يطمئن جمهوره عبر الخليج 365 بعد خضوعه لعملية جراحية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طمأن أمير الغناء العربى الفنان الكبير هانى شاكر جمهوره بعد جراحة المنظار التي أجراها مؤخرا قائلا في تصريح لـ ”الخليج 365”: الحمد لله انا بخير وشكرا لكل الجمهور الذى عبر عن قلقه على وشكرا لكل حبايبى واصدقائى وزملائى الذين حاولوا الاطمئنان على.

كان هاني شاكر قد خضع لعملية جراحية بالمنظار فى أحد مستشفيات القاهرة،

هانى شاكر والفريق الطبى

كان قد انتهى المطرب هانى شاكر من تسجيل أحدث أغانيه الدرامية التي تعاون فيها مع الموزع الموسيقى أحمد عادل والملحن عزيز الشافعى والشاعر بهاء الدين محمد وينتظر طرحها خلال الأيام المقبلة بعد الانتهاء من عملية المكساج بالاستوديو.