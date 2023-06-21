ابن راغب علامة يضع “الماكياج” ويُشارك في عرض أزياء عالمّي.. ووالدته جيهان: “فخورة” – (صور)

كتب امير فتحي في الأربعاء 21 يونيو 2023 03:51 مساءً - نشر لؤي علامة نجل الفنان راغب علامة مقطع فيديو عبر إنستجرام ظهر فيه على منصة عرض أزياء Giorgio Armani ضمن أسبوع الموضة في ميلانو.

وفي التفاصيل، اختير لؤي راغب علامة وجها عربيا اعلانيا لـ “Giorgio Armani”، من بين حوالي 500 مشترك، وهو الشاب العربي الوحيد “سوبر مودل” على مستوى عالمي. وعُلم أن مصمم الأزياء الإيطالي Giorgio Armani هو الذي اختار المشتركين بنفسه.

لؤي راغب علامة في عرض أزياء عالمي

ونشرت مصادر وصحف عالمية عن هذا العرض أن مصمم الأزياء الإيطالي جورجيو أرماني هو الذي اختار المشتركين بنفسه ومن بينهم لؤي.

ويتواجد لؤي في ايطاليا حيث يلبي ايضاً دعوة للمشاركة في اهم العروض ضمن اسبوع الموضة من “برادا”، “فالنتينو” وغيرها.

ونشر لؤي علامة، إبن الفنان راغب علامة، فيديو عبر خاصيّة “ستوري” عبر حسابه على “انستجرام”، ظهر فيه وهو يضع “الماكياج” قبل توجّهه إلى المنصة

وبعد انتهاء العرض، نشرت والدته السيدة جيهان علامة، فيديو، عبّرت فيه عن فخرها بابنها، حيث قامت بمعانقته، في الكواليس.

انتقادات لنجل راغب علامة بسبب إطلالاته:

وكان قد تعرض لؤي، ابن الفنان اللبناني راغب علامة، لانتقــادات شـديدة وتهـديدات بالقتل بسبب إطلالاته الأخيرة في باريس، حيث أنه ظهر في مجموعة من الصور مرتديًا بدلة باللون الوردي الفاقع.

وكان لؤي أحدث جدلا كبيرا في إطلالاته خلال مشاركته في عروض أزياء عالمية التي اعتبرها البعض “غريبة”.

لؤي راغب علامة، رد على هذه الانتقــادات حيث نشر صورة له، على خاصية “ستوري” على حسابه بموقع “انستجرام”، ظهر فيها مستلقٍ على السرير وتملأ الابتسامة وجهه، وبدأ حديثه قائلًا: “عادة أنا لا أرد على القصص التي تبدو غـــبية ولكني كنت أرى رسائل تتعلق بردود الناس على تصريح والدي على الكراهية والتهـديدات بالقـتل التي كنت أتلقاها بعد ظهوري بإحدى الإطلالات الأخيرة”.

راغب علامة يرد على منتقدي نجله:

وردّ والده الفنان راغب علامة على الانتقادات التي طاولت ابنه، وذلك بعد ظهوره بثياب باللون الزهري من تصميم أحد دور الأزياء الشهيرة.

وقال راغب في تصريح مؤخرًا: “لؤي قال لي إنه يجلس في أعلى مكان في العالم، هل عليه أن يرد على أشخاص تحت الأرض ولم يروا شيئاً عن الموضة والتطور والمستقبل، وهل أصبح اللون الزهري مثل الألوان التي إحتكرتها الأحزاب في لبنان؟”.

وأضاف: “أنا أرتدي اللون الزهري، والبراند التي دعت لؤي وتفتخر به، ليست براند عادية. هم يرونه بنظرة عالية، وأنا أفتخر بإبني، فالصحافة العالمية كتبت عنه”.

يُشار إلى أن لؤي نجل راغب علامة، لا يبالي بكل الانتقادات التي يوجهها جمهور مواقع التواصل الاجتماعي إليه بسبب الصور والفيديوهات التي ينتشرها، فهو مقتنع بأسلوب عيشه. وخلافًا لبقية المشاهير الذين يتجنبون نشر الصور في مثل هذه الظروف، إلا انّ لؤي ينشر عددًا كبيرًا من الصور ومقاطع الفيديو من فرنسا إلى أميركا.

ونشر لؤي مجموعة من الصور خلال قضائه اجازة في اليونان وفرنسا، حيث كان برفقة والدته جيهان علامة محتفلًا معها في أحد المرابع الليلية.

كما نشر لؤي علامة ابن الفنان راغب علامة فيديو عبر حسابه الخاص على “إنستجرام” ظهر فيه وهو يقضي إجازته الصيفية في مونتينيغرو على البحر وذلك بعد زيارته فرنسا وإيطاليا واليونان.

وبدا لؤي سعيدًا ويغني غير مهتم بكل الانتقادات والإساءات التي تعرض لها مؤخرا بعد مشاركته في عروض أزياء عالمية بإطلالات وصفت بـ “الغريبة”. وانهالت التعليقات الداعمة له.

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