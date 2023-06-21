أول ظهور إعلامي لـ “علي” نجل الفنان كريم عبد العزيز.. نُسخة طبق الأصل من أبيه | شاهد

كتب امير فتحي في الأربعاء 21 يونيو 2023 03:51 مساءً - ظهر نجل النجم كريم عبدالعزيز في العرض الخاص لفيلم «بيت الروبي» الذي أقيم منذ قليل في أحد المولات الكبري بـ6 أكتوبر بحضور أبطال وصناع العمل.

يأتي ظهور “علي” ابن كريم عبد العزيز هو الأول إعلاميًا له فلم يبسق له أن حضر له أي عرض خاص من قبل لعمل سينمائي، حيث لم ينشر أي صور تجمعهم قبل تواجده في العرض الخاص.

الظهور الأول لـ ابن كريم عبدالعزيز في العرض الخاص لـ«بيت الروبي»

وتهافتت على نجل كريم عبدالعزيز الكاميرات من أجل التسجيل معه ومع والده، حيث حضر العرض كريم محمود عبدالعزيز ونور اللبنانية وتارا عماد وعدد من الفنانين وصناع العمل.

الظهور الأول لـ ابن كريم عبدالعزيز في العرض الخاص لـ«بيت الروبي»

تصريحات كريم عبدالعزيز عن “بيت الروبي”

وتحدث النجم كريم عبد العزيز عن كواليس مشاركته فى فيلم “بيت الروبي”، قائلا إن أكثر ما حمسه للفيلم أنه يناقش موضوعا عصريًا موجودًا فى الشارع والبيت بذكاء وببساطة، مع وجود البسمة والكوميديا.

وتابع على هامش حضوره العرض الخاص للفيلم فى أحد السينمات بأكتوبر أنه اتخض فى البداية من غنائه فى الفيلم، ممازحا محمود كريم عبد العزيز: “قولتلك دى غفلة”.

وحرص عدد من نجوم الفن على حضور العرض الخاص لفيلم “بيت الروبي” المقام حاليا فى أحد السينمات بأكتوبر، أبرزهم النجم كريم عبد العزيز والنجم كريم محمود عبد العزيز، تارا عمار، نور اللبنانية، والسيناريست أحمد مراد، وألفنان محمد السويسرى، محمد محمود عبد العزيز وزوجته، أحمد والى.

موعد طرح فيلم “بيت الروبي”

وطرحت الشركة المنتجة لفيلم بيت الروبي البرومو الرسمي له استعداد لعرضه فى السينمات اليوم الموافق 21 من شهر يونيو الجارى.

وظهر فى البرومو الإعلامية منى الشاذلي والتى تظهر ضمن أحداث الفيلم كضيفة شرف، كما قام كريم عبد العزيز بالغناء ضمن أحداث الفيلم لتكون هذه هي المرة الأولى الذى يخوض فيها تجربة الغناء. الفيلم يتم طرحه مع احتفالات عيد الأضحي ويستمر حتى نهاية موسم الصيف فى مصر وباقى الدول العربية.

أبطال فيلم “بيت الروبي”

فيلم “بيت الروبى” بطولة كريم عبد العزيز، نور اللبنانية، كريم محمود عبد العزيز، تارا عماد، شريف دسوقى، حاتم صلاح، محمود السيسى، وضيوف الشرف محمد عبد الرحمن توتا، منى الشإذلى، مصطفى أبو سريع، وقصة وسيناريو وحوار محمد الدباح وريم القماش وإخراج بيتر ميمى، وتدور الأحداث فى إطار كوميدى اجتماعي، حول زوجين يعانيان من بعض المشاكل بسبب معاناة الزوجة من مشكلة فى الإنجاب، مما يضطرها إلى اختطاف أحد الأطفال للتغلب على تلك المشكلة.

ويتعاون كريم عبد العزيز مع المخرج بيتر ميمى للمرة الأولى فى السينما والثالثة بوجه عام، وذلك بعدما قدم معه مسلسل “الاختيار” الجزء الثانى والجزء الثالث، ويستعدان للتعأون سوياً فى مسلسل “الحشاشين” المقرر عرضه فى شهر رمضان 2024، وذلك بعدما تم تأجيل عرضه من شهر رمضان الماضى بسبب ضخامة العمل الإنتاجية وحاجته إلى وقت كبير للتحضيرات.

يُذكر أن آخر أعمال كريم عبد العزيز فيلم “كيرة والجن“، الذى عرض فى موسم عيد ألفطر الماضي، وهو مستوحى من رواية “1919”، للمؤلف أحمد مراد الذى كتب السيناريو والحوار، وإخراج مروان حامد، وبطولة كريم عبد العزيز، أحمد عز، هند صبرى وسيد رجب، مع أحمد مالك، على قاسم، هدى المفتى، محمد عبد العظيم، عارفة عبد الرسول، تامر نبيل، فضلاً عن تواجد بعض الممثلين الأجانب.

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