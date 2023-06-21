حفلات عيد الأضحى 2023.. كاظم الساهر وأصالة يجتمعان في المغرب

ياسر رشاد - القاهرة - يجتمع القيصر كاظم الساهر والفنانة أصالة في حفل غنائي واحد بالمغرب، وذلك ضمن احتفالات عيد الأضحى المبارك المقامة هناك وتضم عددًا كبيرًا من نجوم الغناء العربي.

موعد حفل كاظم الساهر وأصالة في عيد الأضحى 2023

ومن المقرر أن يقام الحفل في الـ7 من يوليو، بمدينة كازبلانكا، وتم طرح التذاكر عبر الموقع الإلكتروني الخاص بها.

أغنية أصالة ماعرفتك

كانت أحدث الإصدارات الغنائية لـ أصالة من خلال أغنية “ماعرفتك”، والتي اجتازت حاجز الـ 10 ملايين مشاهدة، وتقول كلماتها"ما عرفتك يا غرامي ما هو انت اللي عشقته حتى وجهـك والملامـح ما هي ذيك الأولـــيه نظرتك .. قسوة عيونك تحكي شيٍ ما نطقته كــن روحـــك عافـــت ايـام السنين العاطفيه كل جـرحٍ بي زفرتـه .. كلّ حــبٍ لك شهـقته كل دربٍ لك مشيتــه بالولــه روحــه وجــيه ما بقى بحـرٍ من بحـوري لوصلك ما غـرقته مدري وش أكثر أسـوي ما بقى بي مقـدريه آه يا حــلمٍ حطبته في حــــناياي .. وحــرقته آه يا حــبٍ كــتبتــه لـــــين غــنت الابجـــديه كان قلبك ما يبيني قــول يا اغلى من صدقته كان عـينك ما تبيني قـول .. لا تكـذب عـــليه يوم قلبي جا لقلبك .. جـيت ويّــاه .. وسبقته يوم قلبك صـــد قلبي قلت راح اغــلى البريه ما بقى بي إلاّ انت .. وكلّ شي مني ســرقته خـذت حتى كبريائي في الهــوى والنرجسيه ما هُــو انت اللي تعلـق في حناياي وعشقته ما عــرفتك ..! والاّ يمكـن ما هـو انا الاوليه".

أغنية كاظم الساهر الحياة

أما عن القيصر كاظم الساهر فقد طرح أحدث أغانيه “الحياة”، وتقول كلماتها “الحياة شرِبت من أكوابها صبابةً حتى الملل وعشتُ في عذابها كآبةً لاتُحتمل باركتُ حتى غدرَها ولم أفارِق الأمل قاومتها في مكرها من حكَّم العقل وصل من لم يُفق من وهمه فعن أساه لاتَسَلْ صارت حياته عدم صارت همومه جبل إشرب لوحدك الأسى وذُق مرارةَ الفشل إن لم نقاوِمْ ضَعفَنا ليس لنا فيها محل هيَّ الحياةُ هكذا ذا طبعُها منذ الأزل كم أغلقتْ أبوابها كم هجَّرتْ أصحابها أحزانها لا تنتهي أفراحها لا تُكتَمل كم من قتيل في الهوى”.