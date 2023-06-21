أحمد سعد الأول على يوتيوب بسبب "اختياراتي"

ياسر رشاد - القاهرة - تصدّر الفنان أحمد سعد بأغنيته الجديدة “اختياراتي”، المركز الأول في قائمة الأكثر مشاهدة، عبر موقع الفيديوهات الشهير “يوتيوب”.

تفاصيل أغنية اختياراتي أحمد سعد

تأتي أغنية اختياراتي، ضمن أحداث فيلم عيد الأضحى المنتظر “مستر إكس”، من كلمات منة عدلي القيعي، ألحان وتوزيع: أحمد طارق يحيى، وتقول كلماتها"هو انا مكتوب على وشي .. تعالى اجرحني وامشي طب اكلم مين يلحقني .. واصرفها منين معلشي اختياراتي مدمرة حياتي حياتي .. اختياراتي مدمرة حياتي كده ليه اختياراتي مدمرة حياتي حياتي .. اختياراتي مدمرة حياتي حياتي ليه مغنطيس لناس غريبه ليه .. والقلب شاف حاجات عجيبة ليه انا مغنطيس لناس غريبه ليه .. والقلب شاف حاجات عجيبة ليه كل مرة تندهلي .. وترميني في حضن المصيبة.. المصيبه ليه مش فاتح تاني الباب .. دا انا كل مجايبي هباب وازاي انا هنت عليهم .. ودي خلقه يا ناس تتساب اختياراتي مدمرة حياتي حياتي .. اختياراتي مدمرة حياتي كده ليه اختياراتي مدمرة حيااااااتي .. اختياراتي مدمرة حياتي .. حياتي ليه مغنطيس لناس غريبه ليه .. والقلب شاف حاجات عجيبة ليه مغنطيس لناس غريبه ليه .. والقلب شاف حاجات عجيبة ليه كل مرة تندهلي .. وترميني في حضن المصيبه ... المصيبه ليه".

أغنية قادر أكمل أحمد سعد

كانت أحدث أغاني أحمد سعد من خلال “قادر اكمل”، التي اجتازت حاجز الـ 80 مليون مشاهدة عبر “يوتيوب”، وتقول كلماتها"أيوه بسببك قادر أكمل وقت ما بتعب ليكي بروح لما بِبان الدنيا تقفل حضنك آخر باب مفتوح ياللي عيونك وقت ما بغرق بالنسبالي دي مركب نوح إنتي الحته الحلوة في قلبي ببقى ف قربك مش قلقان إنتي حبيبتي وأمي وبنتي وماليش بعدك تاني مكان حببتيني ف أيام عمري رجعتيني لنفسي زمان وأنا بين إيديكي إحساسي بيكي لو قلت ليكي مابيتحكيش جيتي وبقيتي أهلي وبيتي لو يوم مشيتي إزاي هعيش عمرك لحظه ما نزلتيني لأ بالعكس أنا بيكي عليت ولا بعتيني ولا خذلتيني وبتديني أكتر ما إديت قبل ما بندهلك بتجيني ضهري وسندي لو إتهزيت نصي التاني إللي بيفهمني قبلك عمري ماهوش محسوب حبك هو إللي مكملني من نقصي ومن أي عيوب إحساس بأمان بيطمني وسط حياه مليانه حروب وأنا بين إيديكي إحساسي بيكي لو قلت ليكي آه مابينتهيش جيتي وبقيتي أهلي وبيتي لو يوم مشيتي إزاي هعيش".