فصول فيفالدى الأربعة بين مصر والدومينيكان بالأوبرا

ياسر رشاد - القاهرة - يقام بالتعاون بين دار الأوبرا برئاسة الدكتور خالد داغر وسفارة الدومينيكان بالقاهرة حفلا بقيادة المايسترو أحمد فرج ومشاركة عازفة الفيولينة عائشة سيد (الدومينيكان)، احتفالا بمرور 63 على تأسيس العلاقات الدبلوماسية بين مصر والدومينيكان في ظهورها الأول في مصر.

تفاصيل حفل فصول فيفالدي الأربعة بين مصر والدومينيكان

ومن المقرر أن يقام الحفل فى الثامنة والنصف مساء الأحد 25 يونيو على المسرح الصغير .

عائشة سيد

يتضمن البرنامج مؤلفة فيفالدى الشهيرة الفصول الأربعة الى جانب عدد من الاعمال الكلاسيكية لكبار الموسيقيين العالميين . يذكر ان الاحتفال يهدف دعم وتعزيز العلاقات بين البلدين الصديقين والقاء الضوء على ملامح من قيم وثقافة شعب الدومينيكان .

اما عائشة سيد ولدت فى سانتياجو ( شمال الدومينيكان ) وأصبحت أول لاتينية تقبل فى مدرسة للموهوبين الصغار فى عمر 13 عام ، استعرضت مواهبها كعازفة منفردة على مختلف المسارح العالمية وحازت على شهادة البكالوريوس بتفوق من كلية الموسيقى الملكية فى لندن ، نالت منحة كاملة من Soirée d'Or التابعة للمملكة البريطانية، ومنحة كاملة من مدرسة جيلدهول للموسيقى والدراما ، وابرزت موهبتها وسائل الإعلام فى مختلف الدول منها ألمانيا ، ليتوانيا ، الولايات المتحدة ، كوريا الجنوبية ، البرازيل ، الأرجنتين ، الإمارات وغيرها .