ورش فنية محاضرات بثقافة الفيوم احتفالاً بذكرى ثورة 30 يونيو

ياسر رشاد - القاهرة - احتفالاً بذكرى ثورة 30 يونيو أقامت ثقافة الفيوم ورش فنية محاضرات، حيث عقدت مكتبة مطرطارس الفرعية محاضرة بعنوان "يوم لا يُنسى في تاريخ مصر "حاضرها محمد نادي والذي تحدث عن دور الجيش المصري في الحفاظ على مقدرات الدولة.

يونيو جيش وشعب لا ينفصلان

ونظمت مكتبة منية الحيط حلقة نقاشية بعنوان " يونيو جيش وشعب لا ينفصلان" أدارها مصطفى محمد الذي قال أن ثورة 30 يونيو هي ثورة الشعب التى حماها الجيش وهي أعظم ثورة فى التاريخ الحديث والتي أجهضت المخططات الإرهابية لتمزيق الوطن وهدم المؤسسات ونشر الفوضى كما فشلت المؤامرات الخارجية وأعادت مصر لمكانتها وبداية الإصلاح الاقتصادي.

جاء ذلك ضمن أنشطة الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الفنان هشام عطوة إشراف إقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد الثقافي برئاسة الأستاذة لاميس الشرنوبي بفرع ثقافة الفيوم برئاسة سماح كامل.

واحتفلت مكتبة جرفس الفرعية بثورة يونيو من خلال ورشة رسم وتلوين نفذتها رضا عبد الحليم، ونفذ نادى المرأة بمكتبة الفيوم العامة ورشة أشغال يدوية من الخرز نفذتها فاطمة محمد، وقدمت مكتبة الطفل بمكتبة الفيوم العامة ورشة حكي بعنوان " كن صديقى بحق" تأليف محمد فرج ادارتها رضا محمد تهدف القصة إلى الوفاء والإخلاص بين الأصدقاء.

أقامت مكتبة حي جنوب الفرعية حوار مفتوح عن دور الرياضة وتأثيرها على الفرد والمجتمع أداره محمد محمود تحدث خلاله عن دور الرياضة في الحفاظ على صحة الإنسان وعلى لياقته البدنية حيث تساعد على تحسين المزاج وتدعيم الصحة النفسية بشكل كبير، كما أنها تحمي من الاكتئاب، فيما نفذ نادي الطفل ببيت ثقافة إطسا ورشة حكي بعنوان" رسالة من قطرة ماء" صياغة أحمد زرزور نفذتها نجاة شعبان بإحدى حضانات المدينة.