شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل فيلم "بيت الروبي" بطولة كريم عبد العزيز مع بدء عرضه بدور السينما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انطلق اليوم الأربعاء عرض فيلم "بيت الروبي" في دور العرض السينمائية المختلفة، ليفتتح موسم عيد الأضحى، بعد الحملة الدعائية للفيلم خلال الأيام الماضية.

وفي السطور التالية نستعرض لكم أبرز المعلومات عن فيلم "الروبي":

تدور أحداث فيلم الروبي في إطار اجتماعي كوميدي حول السوشيال ميديا، من خلال قصة إبراهيم الروبي الذي يعيش هو وزوجته في أحد المناطق الساحلية بعيدا عن القاهرة، يأتي إليه شقيقه ليطلب منه الذهاب معه إلى القاهرة ليوم واحد، وهناك يصبح عن طريق الصدفة "انفلونسر" مشهورا وتحدث له العديد من المفارقات الكوميدية.

فيلم "بيت الروبى" بطولة كريم عبد العزيز، كريم محمود عبد العزيز، نور اللبنانية، تارا عماد، شريف دسوقى، حاتم صلاح، محمود السيسى، وضيوف الشرف محمد عبد الرحمن توتا، منى الشاذلى، مصطفى أبو سريع، وقصة وسيناريو وحوار محمد الدباح وريم القماش وإخراج بيتر ميمى.

ويشهد فيلم "بيت الروبي" التعاون الأول بين النجمين كريم عبد العزيز وكريم محمود عبد العزيز، بينما يسجل التعاون الأول سينمائيا بين كريم عبد العزيز والمخرج بيتر ميمي، والثالث بشكل عام وذلك بعدما قدم معه مسلسل "الاختيار" الجزء الثانى والجزء الثالث، ويستعدان للتعاون سوياً في مسلسل "الحشاشين" المقرر عرضه فى شهر رمضان 2024.

وطرح صناع عمل الفيلم أغنية دعائية له مؤخرا بعنوان "سمع هس" وهي من غناء محمود العسيلي، وشارك في غنائها نجمي العمل كريم عبد العزيز وكريم محمود عبد العزيز، كلمات فليبينو، وتوزيع وألحان أحمد طارق يحيى، وإخراج بيتر ميمي.