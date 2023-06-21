شكرا لقرائتكم خبر عن التونسية منى نور الدين: ممتنة لتجاربي مع عمر الشريف ومحمود ياسين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أقام مهرجان چربة للسينما العربية، خلال دورته الثانية ندوة صحفية للفنانة التونسية منى نور الدين رئيس شرف المهرجان في دورته الثانية، والتي تم تكريمها خلال حفل الافتتاح .



ندوة الفنانة التونسية مني نور الدين



ندوة الفنانة التونسية مني نور الدين

أدار اللقاء الناقد الفني والإعلامي جمال عبد الناصر وبدأ اللقاء بكلمة لعبد الناصر قال فيها : "الفنانة منى نور الدين قيمة كبيرة وأستاذة في الإبداع على المستوى العربي والدولي، قدمت حوالي 25 فيلما سينمائي وحوالى 21 مسلسلا ولها تجربة مع نجمين مصريين هما محمود ياسين وعمر الشريف" .

وقالت الدكتورة عبلة الأسود مدير المهرجان خلال الندوة أن حيثيات اختيار الفنانة منى نور الدين كرئيس شرف للمهرجان جاء لكونها قيمة كبيرة وفنانة راسخة في وجدان الشعب التونسي والعربي بما قدمته من أعمال متنوعة، وقالت لنا الشرف بوجودها معنا في المهرجان.

وأضافت الأسود: عندما عرضت عليها رحبت بكل الحب دون أي تعليق في كون المهرجان وليد أو صغير، ولذلك فهي أعطتنا درسا في التواضع، والدعم والمساندة، وأشكرها علي التواجد

تقول منى نور الدين، أنها ممتنة جدا لتكريمها في هذا المهرجان، وأن العمل في المجال الفني كان يعتبر عيبا في مجتمعنا المحافظ، ولكن الرئيس الراحل الحبيب بورقيبة وزوجته كانا يبديان اهتماما خاصا بالفن وبفرقة مدينة تونس للمسرح وانها كانت تُدعى باستمرار لعرض أعمالها في قصر قرطاج.

وأشارت نور الدين، إلى أنّ ازدهار المسرح في تونس يعود إلى إهتمام رئيس الدولة في هذا الوقت بهذا المجال، وأنها شاركت النجم المصري العالمي عمر الشريف في فيلم ( جحا ) ، مؤكده أن عمر الشريف فنان عالمي ورائع وكان جميلا للغاية خلال تعاونهما سويا وأحببته كثيرا بسبب أخلاقه العالية ، واشارت الى مشاركتها مع الفنان محمود ياسين في فيلم "رجل في معنى الكلمة" ولكنها لم تحترف التمثيل في مصر بسبب انها كانت متزوجة ومشغولة طول الوقت في تونس، والمسئولية كانت كبيرة والفنانات اللاتي نجحن في تونس هم اللاتى نجحن في مصر وهند صبري تحديدا كانت نجمة في تونس قبل أن تأتي مصر .

وقالت، نور الدين إن الشخصية التي تمنت تقديمها هي شخصية من الأدب اليوناني اسمها " الكترا" ولكن عندما مر بها العمر قالت لها الفنانة المصرية سميحة أيوب لقد مر الوقت على تجسيد تلك الشخصية لأنها فتاة في عمر العشرين، وقالت إن أقرب الأعمال التونسية إلى قلبها شخصية ( أمي فضيلة ) من مسلسل " شوفلي حل" لأنه يناقش قضايا اجتماعية حقيقية في الشارع التونسي.

ووجهت نور الدين، نصيحة الى الجيل الجديد من الممثلين ان يفعل مايقتنع به ولاينتابهم الغرور، واهم نصيحة من الممكن أن توجهها لهم البعد عن الغرور اولا واخيرا لأن الغرور هو بداية سقوط اي فنان، وعن سيرتها الذاتية قالت إنها لاتريد عمل فيلم او مسلسل عن سيرتها ولكنها من الممكن أن تسرد سيرتها الذاتية في كتاب يقرأه المحبين لها .