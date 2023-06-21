بعد خروجه من السجن.. هدية غير متوقعة من سعد لمجرد لـ زوجته غيثة العلاكي – (صورة)

كتب امير فتحي في الأربعاء 21 يونيو 2023 05:46 مساءً - شارك الفنان سعد لمجرد جمهوره ومتابعيه عبر حسابه الشخصي على موقع الصور والفيديوهات “إنستجرام” بصورة جديدة لهدية أحضرها لزوجته غيثة العلاكي.

نشر لمجرد مجموعة من الصور برفقة كلب جرو بنّي صغير، وكتب تعليق قال فيه “قولوا مرحباً لـ لولا، هديتي المتواضعة لغيثة”.

هدية سعد لمجرد لزوجته غيثة

تفاعل الجمهور مع رومانسية سعد لمجرد ومحاولاته الدائمة في التعبير عن حبه لزوجته، وتمنوا لهم حياة هادئة وسعيدة، وأشاد الكثير بقصة الحب التي تجمعهم، خاصة وأن غيثة دعمت زوجها في محنته الأخيرة.

سعد لمجرد يطرح أغنية جديدة

كان لمجرد، قد طرح عبر قناته الرسمية بموقع “يوتيوب” أحدث كليباته الغنائية بعنوان “أش خبارك”، ويتعاون فيه مع مجموعة من الممثلين من المغرب ضمت عمر لطفي، صفاء حبيركو، رشيد رفيق، وحسن الكنوني.

ويعتبر كليب “أش خبارك” أول عمل يطرحه سعد لمجرد بعد الإفراج عنه مؤخرًا تحت الرقابة القضائية.

ظهر لمجرد في برومو أغنية “آش اخبارك” التي نشرها عبر صفحته الرسمية قبل أيام، داخل إحدى المزارع الريفية والتي توجد بنواحي كازابلانكا حيث تم تصوير الكليب هناك. ويظهر لمجرد في زي الطبيب البيطري ضمن أحداث الكليب.

وشاركته حفصة البورقادي وصفاء حبيركو اللتان ظهرتا معه على البوستر الخاص بالأغنية في الكليب، كما سيشارك مجموعة كبيرة من نجوم الكوميديا المغاربة منهم وصال بيريز، رفيق بوبكر ورشيد رفيق كضيوف شرف بالكليب الذي تصدر إسمه تريند تويتر خلال الساعات الماضية.

أغنية «إيش أخبارك» من كلمات وألحان جلال الحمداوي، والفيديو كليب من إخراج علي العويني، كما شارك في كليب الأغنية نجوم الفن، أبرزهم صفاء حبيركو ورشيد رفيق وحسان الكنوني ووصال بيريز.

الإفراج عن سعد لمجرد

ومن جهة أخرى، سبق وأن كشف المحامي الفرنسي جان مارك فيديدا، تفاصيل وشروط الإفراج عن الفنان المغربي سعد لمجرد، وذلك من خلال لقائه مع Et بالعربي، قائلًا: قرر القضاة أن سعد لمجرد يجب أن لا يكون محتجزًا ولذلك أطلقوا سراحه، وننتظر الاستحقاقات القانونية المقبلة، أي طلب الاستئناف الذي قدمناه ضد القرار السابق للمحكمة الجنائية.

وأردف مارك فيديدا محامي سعد لمجرد: خلال هذه المدة سيخضع سعد لمجرد لنفس الرقابة القضائية التي خضع لها قبل القرار الصادر من المحكمة الجنائية، ومن الصعب توقع موعد جلسة الاستئناف الخاصة لـ سعد لمجرد، وسعد لم يخرج بسوار إلكتروني، يمكن له التقدم بطلب للقضاء، الذي سمح له في السابق بمغادرة فرنسا 6 أو 7 أو 8 مرات، ويحق له القيام بكل ما كان يفعله قبل إصدار الإدانة الأولى بحقه.

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