اكتسبت الكثير من الوزن.. أول ظهور رسمي لإيمي سمير غانم بعد وضع مولودها الأول – (شاهد)

كتب امير فتحي في الأربعاء 21 يونيو 2023 05:46 مساءً - ظهرت الفنانة إيمي سمير غانم مؤخرًا في مناسبة عامة، ويعتبر هذا الظهور هو الأول بعد أن وضعت مولودها الأول فادي.

فكانت “إيمي” حريصة على حضور حفل إطلاق المجموعة الجديدة لمصممة الأزياء مريم مجدي عبد الغني.

الظهور الأول لإيمي سمير غانم بعد ولادتها

اختارت إيمي سمير غانم للظهور في هذه المناسبة ملابس كاجوال مع تسريحة شعر بسيطة ومكياج هادىء.

بجانب إيمي تواجد في الحفل عدد كبير من النجوم أبرزهم مي عمر، وريم سامي، وانجي المقدم، وياسمينا العبد، وليلى أحمد زاهر، وغيرهم من النجمات.

مقطع فيديو طريف مع حسن الرداد

وكانت إيمي قد ظهرت خلال اليومين الماضيين في مقطع فيديو طريف نشره زوجها حسن الرداد عبر حسابه الخاص في “إنستجرام” وهما يقدّمان لقطة على طريقة “تيك توك”، يقلّدان فيها أحد مطربي المهرجانات الشعبية في فرح شعبي، مع تعبيرات مضحكة على وجهيهما.

آخر أخبار إيمي سمير غانم

منذ رحيل والديها الفنان سمير غانم والفنانة دلال عبد العزيز في عام 2021، وتعيش “إيمي” حالة من الحزن الشديد، وتحاول الابتعاد عن الإعلام أو الظهور كثيرا في مناسبات عامة.

وخرجت الكثير من الشائعات عن اعتزالها الفن، ولكن زوجها الفنان حسن الرداد نفى صحة تلك الأخبار. وفي يناير الماضي وضعت إيمي سمير غانم الطفل الأول لها وللفنان حسن الرداد وتزامن ميلاده مع عيد ميلاد والده.

واختار حسن الرداد أن يطلق اسم “فادي” على ابنه الأول نسبة إلى شقيقه الأكبر الذي رحل أمام عينيه في حادث سير ولا يزال يتذكره ويتذكر تلك الواقعة التي تسبب له ألماً كبيراً.

ومن حين لآخر تنشر إيمي سمير غانم صور لوالديها الراحلين وتنشر مجموعة من الأدعية لهم. ومن المعروف أن إيمي كانت تجمعها علاقة قوية بوالدها الراحل الفنان سمير غانم حتى إنها وضعت كاميرات داخل المنزل لمراقبته والاطمئنان عليه بعد زواجها وانتقالها من المنزل.

آخر أعمال إيمي سمير غانم

كانت آخر مشاركات إيمي سمير غانم الفنية، المسلسل الإذاعي “اتنين في واحد” الذي أذيع عام 2021، وشارك في بطولته محمد دياب، وأشرف زكي، وهو مسلسل إذاعي كوميدي حيث تعمل سناء مدرسة في إحدى المدارس الخاصة وتتصف باﻻحترام واللباقة وحب الناس، يقع لها حادث كبير يتسبب في خلل بالمخ يجعلها بالليل شديدة اﻻحترام وبالنهار شديدة الإجرام ويطاردها الجميع.

كما خاضت قبله، بطولة مسلسل “سوبر ميرو” الذي عُرض عام 2019، وشارك في بطولته سمير غانم وإنعام سالوسة وحمدي الميرغني ومحمد ثروت وملك قورة، ومن إخراج وليد الحلفاوي.

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