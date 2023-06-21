بظهور نادر.. تعرّفوا إلى ميلانا ابنة الفنان وائل كفوري الصُغرى؛ هل تشبهه؟ -(صورة)

كتب امير فتحي في الأربعاء 21 يونيو 2023 05:46 مساءً - لأول مرة، نشرت أنجيلا بشارة، طليقة الفنان اللبناني وائل كفوري، عبر خاصية القصص القصيرة على حسابها عبر إنستجرام، صورة جديدة لابنتهما الصُغرى “ميلانا”، في احدث ظهور للاخيرة، خصوصًا أنها بعيدة عن الاضواء وعدسات الكاميرا.

ظهور نادر لـ ميلانا إبنة وائل كفوري

وفي التفاصيل، ظهرت “ميلانا” ابنة وائل كفوري وانجيلا بشارة من داخل حوض السباحة، حيث عمدت والدتها إلى عدم إظهار وجهها بشكل واضح، واضعة إشارة قلب على جزء من الصورة.

ظهور نادر لـ ميلانا إبنة وائل كفوري

يُشار إلى أن زواج وائل كفوري وأنجيلا بشارة أثمر عن ابنتين هما ميشيل وميلانا وانتهى بالطلاق بعد 9 سنوات.

وائل كفوري يعلق على انباء زواجه مدنيا

ومن ناحية أخرى كان المطرب اللبناني وائل كفوري، علق على ما تردد عن زواجه مدنيا، في قبرص من السيدة المغربية ماجدة أليموس.

كفوري، خلال ظهوره في قناة MTV اللبنانية، ردا على سؤال “قالوا اتزوجت؟”، وأجاب: “قالوا بس ما اتزوجت”.

منظم الحفلات اللبناني يوسف دندش، في تصريحات صحفية، قال: “ما يتردد عن إستعداد وائل للزواج مدنيا في قبرص، من المغربية ماجدة أليموس، التي سبق وارتبط بها عاطفيا منذ حوالي 19 عاما، ما هو إلا شائعات”.

المطرب وائل كفوري، طاردته الشائعات مؤخرا، عن ظهور المغربية ماجدة أليموس في حفلات عيد الحب التي أحياها في أبو ظبي ودبي، وزواجهما مدنيا في قبرص، يوم 23 فبراير الماضي.

“حالف عالحب” وائل كفوري يتصدر بأغنيته الصيفية الجديدة

وعلى الصعيد الفني، تصدر النجم اللبناني وائل كفوري، التريند خلال الساعات الماضية، وذلك بعد طرحه أغنيته الجديدة

(حالف عالحب) على موقع (يوتيوب)، حيث حققت أكثر من نصف مليون مشاهدة، وذلك خلال 24 ساعة من طرحها.

أغنية (حالف عالحب) من كلمات الشاعر الغنائي منير بو عساف والملحن والموزع الموسيقي بلال الزين. الأغنية إيقاعية صيفية و قد اختار كفوري إطلاقها بمناسبة موسم الصيف، بنمط عفوي وبسيط يتماشى مع أجواء الأغنية.

على صعيدٍ آخر، أحيا وائل كفوري حفلاً غنائياً في مدينة العقبة الاردنية يوم 23 يونيو/حزيران الجاري، و يضرب موعداً مع جمهوره اللبناني في حفل غنائي وحيد لهذا الصيف يوم 29 يوليو/تموز المقبل ، على أن يلتقي بالجاليات العربية في باريس يوم 27 أكتوبر /تشرين الأول المقبل.

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