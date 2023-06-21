شكرا لقرائتكم خبر عن فيلم "يوم 13" لأحمد داود يحصد 30 مليونا و515 ألف جنيه فى 9 أسابيع عرض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حصد فيلم "يوم 13" لأحمد داود الأسبوع الماضي إيرادات بلغت 920 ألفا و852 جنيها، ليصل إجمالي ما حققه الفيلم في السينمات المختلفة خلال 9 أسابيع 30 مليونا و515 ألفا و13 جنيها.

وتدور أحداث فيلم يوم 13 فى إطار من الرعب والتشويق، حول عز الدين (أحمد داود)، الذى يعود من الخارج إلى قصر عائلته بغرض بيعه، ليكتشف أسرارًا لم تكن فى الحسبان، ويعلم أن القصر مسكون، فيقرر العيش به قبل بيعه، لتقع العديد من الأحداث التشويقية التي تجمعه بأبطال العمل، حتى يكتشف حقيقة ما حدث في الماضي، وهو أول فيلم روائى عربى يعرض بتقنية 3d.

ويشارك في بطولة الفيلم، دينا الشربيني ، شريف منير، أحمد زاهر، جومانا مراد، محمود عبد المغني، أروى جودة، نسرين أمين، محمد ثروت، فيدرا، محمد كيلاني، مجدي كامل، نهال عنبر، نهى عابدين، جيهان خليل، إيناس كامل، الفيلم موسيقى تصويرية هشام خرما، ومن تأليف وإخراج وائل عبد الله.

وحول أسباب النجاح الكبير الذي حققه الفيلم خلال الفترة الماضية، يقول أحمد داود لـ"الخليج 365": احترمنا عقل الجمهور، الذى عندما ذهب إلى السينما وجدا فيلمًا جيدًا أخلص فيها أبطاله بشدة.

وأضاف أحمد داود: تحمس الجمهور لرؤية العمل لأنه أول فيلم روائي مصري طويل يصدر بتقنية 3D، ويندرج تحت تصنيف أعمال التشويق والإثارة وليس رعبًا بشكل دقيق، والجمهور بشكل عام يذهب إلى الأفلام الجيدة، ولا صحة لمقولات "هذا ليس ذوق الجمهور"، أو "ذلك العمل لا يصلح للعرض في مواسم الأعياد"، ذلك ليس صحيحًا على الإطلاق والحكم في النهاية يتعلق بجودة العمل.

كما ذكر: من أسباب النجاح أيضا أن جهة الإنتاج حرصت على توفير كل الإمكانيات للفيلم من كل النواحي، ولا يوجد دور في الفيلم حتى لو كان صغيرا إلا يجسده نجم له وزنه، كما أن عناصر الفيلم كلها متميزة سواء في الديكور أو الموسيقى التصويرية والإخراج وغيرها.