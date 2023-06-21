شكرا لقرائتكم خبر عن عازفة الفيولينة عائشة سيد تعزف الفصول الأربعة بالأوبرا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتفالا بمرور 63 عاما على العلاقات الدبلوماسية بين مصر والدومينيكان يقام بالتعاون بين دار الأوبرا برئاسة الدكتور خالد داغر وسفارة الدومينيكان بالقاهرة حفلا بقيادة المايسترو أحمد فرج ومشاركة عارفة الفيولينة عائشة سيد (الدومينيكان) فى ظهورها الأول بمصر وذلك فى الثامنة والنصف مساء الأحد 25 يونيو على المسرح الصغير.

يتضمن البرنامج مؤلفة فيفالدى الشهيرة "الفصول الأربعة" إلى جانب عدد من الأعمال الكلاسيكية لكبار الموسيقيين العالميين.

الاحتفال يهدف لدعم وتعزيز العلاقات بين البلدين الصديقين وإلقاء الضوء على ملامح من قيم وثقافة شعب الدومينيكان.

اما عائشة سيد ولدت فى سانتياجو ( شمال الدومينيكان ) وأصبحت أول لاتينية تقبل فى مدرسة للموهوبين الصغار فى عمر 13 عاما، استعرضت مواهبها كعازفة منفردة على مختلف المسارح العالمية، وحازت على شهادة البكالوريوس بتفوق من كلية الموسيقى الملكية فى لندن ، نالت منحة كاملة من Soirée d'Or التابعة للمملكة البريطانية، ومنحة كاملة من مدرسة جيلدهول للموسيقى والدراما، وأبرزت موهبتها وسائل الإعلام فى مختلف الدول منها ألمانيا ، ليتوانيا ، الولايات المتحدة ، كوريا الجنوبية ، البرازيل ، الأرجنتين ، الإمارات وغيرها.