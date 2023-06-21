شكرا لقرائتكم خبر عن ريهام عبد الغفور تظهر مع أبطال أولاد حريم كريم بعد اعتذارها.. اعرف القصة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تظهر النجمة ريهام عبد الغفور كضيفة شرف خلال أحداث الجزء الثانى من فيلم حريم كريم، والذى يحمل اسم "أولاد حريم كريم"، حيث تجسد شخصية نيفين جودة التى قدمتها فى الجزء الأول من الفيلم، وذلك قبل اعتذارها عن المشاركة فى الجزء الثانى، لكنها وافقت على الظهور كضيفة شرف فقط.



اولاد حريم كريم

وأعلن النجم مصطفى قمر مشاركة ريهام عبد الغفور في "أولاد حريم كريم"، بنشر صورة على حسابه بموقع انستجرام تجمعه مع بطلات الفيلم داليا البحيرى وعلا غانم وبسمة وريهام عبد العفور، وعلق على الصورة: "حقيقة مش خيال أيوة تاني ولسه فيه تالت وما ينفعش حريم كريم من غير القمر ريهام عبد الغفور حبيبتي ياريكوووووو اسرتنا اكتملت "أولاد حريم كريم".

فيلم "أولاد حريم كريم" بطولة مصطفى قمر، داليا البحيرى، بسمة، علا غانم، خالد سرحان ومن الأبطال الجدد بشرى، عمرو عبد الجليل، تيام مصطفى قمر، رنا ئيس، هنا داود، يوسف عمر، كريم محمد كريم، فؤاد محسن، ساندى مراد ومن تأليف زينب عزيز وإخراج على ادريس.

وعرض الجزء الأول من فيلم حريم كريم منذ 18 عاماً وحقق نجاحاً لافتاً خلال عرضه على شاشات التليفزيون، وشارك في بطولته ياسمين عبد العزيز، داليا البحيرى، علا غانم، بسمة، ريهام عبد الغفور، طلعت زكريا، خالد سرحان، زيزى مصطفى، هناء الشوربجى، محمد شاهين، ادوارد، وتأليف زينب عزيز وإخراج على ادريس.

ودارت أحداث "حريم كريم" حول جيجي كريم (مصطفى قمر) المتزوج من جيجى (ياسمين عبد العزيز) التي تغير عليه غيرة قاتلة وتشك فيه فتطلب منه الانفصال، بينما يحاول هو توضيح الحقيقة لها، فيقرر الاستعانة ببعض من صديقاته في الجامعة لحل المشكلة ولكنه يدخل في مواقف كثيرة تعقد مسألة رجوعه إلى زوجته بل ويفسد حياة صديقاته أيضاً بدون قصد.