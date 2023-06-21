لأول مرة.. ميريام فارس تنشر صورة لـ زوجها داني متري والجمهور يشيد بوسامته اللافته! – شاهد

كتب امير فتحي في الأربعاء 21 يونيو 2023 06:54 مساءً - نشرت الفنانة ميريام فارس صورا عبر خاصية “الستوري” على حسابها الخاص على تطبيق الصور والفيديوهات «إنستجرام».

وظهرت الفنانة اللبنانية ميريام فارس مع أفراد عائلتها أثناء تمضيتهم يوم الأحد في الطبيعة وسط الرمال.

ميريام فارس تنشر صور مع زوجها وعائلتها

وظهر في الصور ابنيها جايدن وديف، كما نشرت ميريام صورة لزوجها داني متري وهو يعانق ابنه من دون ان تظهر ملامحه كاملة، علما انها منذ زواجها حرصت على عدم نشر صور لزوجها.

كما نشرت النجمة اللبنانية ميريام فارس صورة أخرى ظهرت فيها وهي تمسك بيد زوجها اللبناني داني متري

الظهور الأول لزوج ميريام فارس

وكان الظهور الاول لـ زوج ميريام فارس في مقطع فيديو متداول من إحدى حفلاتها، وهو يرتدي قبعة سوداء ويخفي بعضاً من ملامحه، ويصفق ويلتقط صورًا لـ ميريام وهي تغني على خشبة المسرح، يُشار أن داني زوج ميريام مختفي تمامًا عن الأضواء ولم يظهر سوى مرة واحدة برفقتها في إحدى المطاعم بلبنان.

أخر أعمال المطربة اللبنانية ميريام فارس الغنائية

والجدير بالذكر ان طرحت المطربة اللبنانية ميريام فارس مؤخرًا أغنية بعنوان “قضيها انبساط”، على موقع “يوتيوب” والتى صورتها على طريقة الفيديو كليب، والأغنية من كلمات مصطفى حسن، وألحان أحمد مصطفى، وتوزيع ومكس هانى ربيع.

نجاح كليب قضيها انبساط



حيث حقق كليب أغنية “قضيها انبساط” النجاح منذ الساعة الأولى التي طرحت فيها الأغنية على موقع “يوتيوب”.

مشاركة ميريام فارس في كأس العالم



ومن جانب اخر، شاركت المُطربة ميريام فارس مؤخرًا فى كأس العالم لعام 2022، وجاء ذلك عن طريق أغنية “توكو تاكا”، والتى جمعتها بمطربة الراب الأمريكية نيكى ميناج والمطرب الكولومبي مالوما.

ميريام فارس تتعرض لإنتقادات

وتعرضت ميريام لانتقادات حادة بسبب طريقة أداءها وملابسها، بعد ظهورها وهى ترقص على طريقة الفنانة العالمية شاكيرا بأغنية تروج لكأس العالم 2022.

وعلى الرغم من تلك الانتقادات؛ إلا أن الأغنية حققت نسب مشاهدة عالية جدًا تجاوزت 118 مليون مشاهدة خلال شهرين منذ طرحها، عبر القناة الرسمية بموقع الفيديوهات الشهير “يوتيوب”.

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