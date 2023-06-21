لأول مرة “مونيا” بطلة مسلسل عائلة الحاج متولي تكشف عن اسمها الحقيقي… غير متوقع!

كتب امير فتحي في الأربعاء 21 يونيو 2023 06:54 مساءً - كشفت الفنانة مونيا عن اسمها الحقيقي، ودور الراحل بليغ حمدي في اختياره، ورحلتها مع الغناء منذ سن صغيرة.

وقالت مونيا في تصريحات صحفية خاصة، إن اسمها الحقيقي “إيمان”، واختار لها الراحل بليغ حمدي اسمها الحالي مراهنا على أن يكون سر نجاحها في مجال الفن.

قالت الفنانة مونيا، بطلة مسلسل عائلة الحاج متولي، إنها كانت حريصة على متابعة الحلقات الأخيرة من مسلسل “جعفر العمدة”، لسبب مفاجئ.

نور الشريف والممثلة مونيا – مسلسل عائلة الحاج متولي 2001

وأوضحت مونيا في تصريحات صحفية، أنها كانت تنتظر مشاهدة نهاية جعفر العمدة، وإذا كانت ستتغير أو يضاف لها مثلما حدث معهم في مسلسل عائلة الحاج متولي.

وكشفت مونيا في تصريحاتها، أنه أثناء تصوير مسلسل عائلة الحاج متولي، صدرت أوامر من جهات عليا بضرورة إضافة مشهد جمع بين نور الشريف وابنه سعيد “مصطفى شعبان” يتحدث فيه عن ندمه على الزواج المتكرر.

وأكدت مونيا أن المنتج والفنان نور الشريف كانا معترضين على هذه الإضافة، ولكنهما اضطرا إلى تصوير هذا المشهد لكي يتمكنا من عرض العمل.

حلّت الفنانة مونيا ضيفة على، للحديث عن مشوارها الفني، وكواليس مشاركتها في مسلسل عائلة الحاج متولي، والدروس التي تعلمتها من الفنان الراحل نور الشريف.

وتحدثت مونيا عن مسيرتها كمغنية ومدربة ودكتورة بأكاديمية الفنون، وكان بصحبتها مجموعة من المواهب الغنائية والتمثيلية الشابة التي اكتشفتها عبر ورش المسرح الغنائي.

معلومات عن الفنانة مونيا

يُشار أن الإسم الحقيقي لـ ألفت، هو مونيا، وهي ممثلة ومغنية مصرية من مواليد 31 يوليو 1969م، وتبلغ من العمر 54 عامًا، كانت بدايتها الفنّية حين شاهدها الملحن بليغ حمدي وهي تغني في أحد الأفراح بالإسكندرية فطلب منها أن تلتحق بمعهد الموسيقى العربية لأستكمال دراستها وهو من قام بأختيار لها اسم مونيا ليكون اسم الشهرة الخاص بها.

وقد بدأت مونيا مشوارها مع التمثيل بداية من عام 2001 ومن أشهر أعمالها النساء قادمون ومشوار امرأة وألف ليلة وليلة ومن غير ميعاد والست أصيلة وعلى مستوى الغناء فأشهر أغانيها كانت بعنوان «ميتو» وهو اسم الدلع الذي كانت تنادي به النجم نور الشريف في مسلسل الحاج متولي.

أما عن مثلها الأعلي في الغناء فقد قالت مونيا في تصريح صحفي سابق: “فايزة أحمد التي أغني أعمالها أمام الجمهور وقد حققت شهرة كبيرة من خلال أدائي لأغنية حمال الأسية يا قلبي كما أحب الدلوعة شادية”.

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