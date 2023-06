إنشالله ولد يشارك في مهرجان كارلوفي فاري السينمائي في التشيك

ياسر رشاد - القاهرة - وصل الفيلم الأردني إنشالله ولد للمخرج أمجد الرشيد إلى محطته الدولية الثانية إذ يشارك في النسخة الـ57 من مهرجان كارلوفي فاري السينمائي الدولي في التشيك 30 يونيو - 8 يوليو.

يشهد فيلم إنشالله عدة عروض في قسم آفاق بحضور مخرج الفيلم. ومن المقرر أيضًا أن يشارك في مهرجان أستراليا السينمائي.

تفاصيل مشاركة فيلم إنشالله في التشيك

وخلال مشاركته في المهرجان سيحصل الفيلم على ثلاثة عروض، يوم السبت 1 يوليو الساعة 10 مساءً في سينما باب، ويوم الجمعة 7 يوليو الساعة 3 مساءً في القاعة الصغيرة في فندق سبا تيرمال، ويوم السبت 8 يوليو الساعة 1 ظهرًا في مسرح مدينة كارلوفي فاري، وسيُفتح باب النقاش وطرح الأسئلة أمام الجمهور بعد العرضين الثاني والثالث.

وكان الفيلم مؤخرًا قد حقق علامة فارقة في تاريخ السينما الأردنية إذ فاز بجائزتين في مهرجان كان السينمائي وهما جائزة جان فاونديشن وجائزة ريل دور للفيلم الروائي الطويل أثناء مشاركته في قسم أسبوع النقاد حيث سجل أول مشاركة لفيلم روائي طويل أردني في المهرجان العريق.

وتلقى إنشالله ولد إشادة حافلة سواء جماهيريًا أو نقديًا، إذ حصل على 7 عروض خلال مشاركته في مهرجان كان رفع بعضها شعار كامل العدد، ومدحت وسائل الإعلام العالمية الفيلم ومن أبرز التعليقات عليه، كتبت جياكومو برونورو في SugarPulp "انشالله ولد هو انتصار عظيم للأردن، ونأمل أن يلهم جيل جديد من صناع الأفلام المحليين حتى ينقلوا كل القصص الجريئة ويدفعونا إلى التفكير.

إنشالله ولد يحكي قصة نوال التي يتوفى زوجها فجأة ليتحتم عليها أن تنقذ ابنتها ومنزلها من مجتمع تنقلب فيه الموازين إن كان لديها طفل ذكر وليس أنثى. مشروع الفيلم فاز بالعديد من الجوائز أهمها الجائزة الكبرى في مرحلة ما بعد الإنتاج (أطلس بوست برودكشن) في المهرجان الدولي للفيلم بمراكش، وأربع جوائز من ورشة فاينال كات فينيسيا في مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي، وجائزة مهرجان الجونة السينمائي بقيمة 5 آلاف دولار دعم مالي، وجائزة مهرجان فرايبورغ السينمائي الدولي بسويسرا. وحصل أيضًا على دعم من الهيئة الملكية الأردنية للأفلام في دورتين حيث حصل على دعم الإنتاج ودعم ما بعد الإنتاج، كما تم دعم الفيلم من قبل حوافز التصوير في الأردن حيث استفاد من الاستثناء الضريبي وبرنامج الحوافز الإنتاجية.

وقد سبق للفيلم الحصول على دعم صندوق البحر الأحمر للإنتاج أو لعمليات ما بعد الإنتاج في دورته الأولى، ودعم الإنتاج من مؤسسة الدوحة للأفلام. بالإضافة إلى دعم من المركز الوطني الفرنسي للسينما المحلية والصور المتحركة (سي إن سي)، ومنحة تطوير من ملتقى القاهرة السينمائي. الفيلم من إخراج أمجد الرشيد يشاركه التأليف دلفين أوغت ورولا ناصر، وبطولة منى حوا وهيثم عمري ويمنى مروان وسلوى نقارة ومحمد جيزاوي وإسلام العوضي وسيلينا ربابعة

يضم الفيلم أيضًا فريق عمل من أهم العاملين في الصناعة عربيًا وعالميًا وهم مدير تصوير كانيمى أونوياما (الفيلم الأوسكاري Everything Everywhere All at Once)، وفرح جدعان التي قامت بمكياج الفيلم إلى جانب مشاركتها البارزة في فيلم Dune، ومصممة الملابس العالمية زينة صوفان التي شاركت في عدة أفلام عالمية أحدثها John Wick: Chapter 4 ومهندس الصوت نور الحلواني من أبرز أعماله فيلم الحارة وشارك في فريق عمل الصوت في فيلم Dégradé، والمونتير أحمد حافظ (مسلسل Moon knight) وثنائي الموسيقى أندرو لانكستر وجيري لين الذي قدم موسيقى الفيلم المرشح للأوسكار ذيب.