حفلات عيد الأضحى 2023.. ماجد المهندس ونجوى كرم سويًا في المغرب

ياسر رشاد - القاهرة - يجتمع الفنان ماجد المهندس والفنانة نجوى كرم، على مسرح واحد في المغرب، وذلك ضمن فعاليات الاحتفال بعيد الأضحى المبارك، والتي تضم عددا كبيرا من نجوم الغناء العربي.

موعد حفل ماجد المهندس ونجوى كرم في المغرب يوليو 2023

ومن المقرر أن يقام الحفل في الـ 8 من يوليو القادم، تم طرح التذاكر عبر الموقع الإلكتروني الخاص بها.

أغنية ماجد المهندس بديت أطيب

يذكر أن أحدث الإصدارات الغنائية لـ ماجد المهندس من خلال “بديت أطيب”، والتي سجلت أكثر من 20 مليون مشاهدة، وتقول كلماتها"بديت اطيب بديت احس بك عادي بديت احس بك خارج حدود الآه وودادي تعودت اني ماتعود على انك لابغيت تروح اقول شوي ويعود تعودت اني ماهلي الا من طالت الغيبه اقول لخافقي عود تعودت اني ما البس ثواني ساعة غيابك تعودت اني ماخلي دروبي كلها لبابك بديت اطيب واعودني على اني اغيب وادور في براحات الصدف غيرك تخيل صرت ماتحسف ولا اتاسف ولااسال عنك تاخيرك لاني تعودت".

أغنية ماجد المهندس تمنيتك

إضافةً إلى أغنية “تمنيتك”، والتي اجتازت حاجز 5 ملايين مشاهدة عبر “يوتيوب”، وتقول كلماتها"تمنيتك قبل لاعرف تفاصيل الوله والشوق خـذاني الحلم لابواب الـــغرام واول دروبه تخيلتك على لطف النسيم البارد المسروق من احضان السما واول صباح وليلنا دوبه وكثر اللي على بالي من النظرة الى المنطوق كـــلام خالط بجـــده حياك وزاده عذوبــه وشفت بنظرة العاشق ملامح خله المعشوق تهيأله على جفنه وغمض لاجــل محبوبـــه اسابق روحي لروحك واحيان اوصلك مسبوق واعاتب نفسي لو نفسي تراودني على التوبه واضم بنظرتك نجم الغرام اللي تعلى فوق وناظر تحت والدنيا تسامى بالنظر صوبه ابي منك الامان اللي ينجي هالغريق بطوق مع اني ادري ان اقدار خطوة قلبي مكتوبه من يوم الغلا توه يبادر بالـــوله والشوق الين الحلم وابواب الغرام وتالي دروبــه