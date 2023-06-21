شكرا لقرائتكم خبر عن حفلات ومسرحيات لكبار النجوم على أرض العريش أبرزهم الكينج وحميد الشاعرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أحيا النجمان حميد الشاعري، وهشام عباس، حفل فعاليات بطولة الدومينو والطاولة، المؤهلة لكأس العالم 2023 أمس الثلاثاء، والتي أقيمت في العريش، وغنى حميد الشاعري وهشام عباس عددا من أغاني التسعينيات، بالإضافة لبعض الدويتوهات التي قدماها معا.

وقدم النجم أشرف عبد الباقي مسرحيته الشهيرة "مسرحية كلها غلط" بمدينة العريش بشمال سيناء يومي الإثنين وأمس الثلاثاء 19 - 20 يونيو الجارى بقصر الثقافة بمدينة العريش، وذلك ضمن مبادرة وطن واحد، بعد النجاح الكبير التي حققته المسرحية أثناء عرضها بالقاهرة وبورسعيد والمنيا وأسيوط وجدة والرياض والساحل الشمالي علي مدار السنوات الماضية.

يذكر أن مسرحية "كلها غلط"، من بطولة أشرف عبدالباقي ومجموعة كبيرة من الشباب، ترجمة نادية حسب الله، مدير الفرقة رشدي سلامة، أزياء هالة الزهوي، ديكور محمود سامي، وإخراج أشرف عبدالباقى.

كما أحيا الكينج محمد منير حفل ختام سباق الهجن بالعريش، فى أبريل الماضي، وشهد الحفل إقبالا جماهيرا كبيرا، وأحسن الجمهور استقبال الكينج بمجرد ظهوره على المسرح، وغنى الكينج أجمع أغانيه.

وأشاد الكينج بدور عائلات العريش وسيناء والتضحيات التى قدموها للوطن، كما أشاد باللغة النوبية وكيف كانت مؤثرة في حرب أكتوبر. وقدم منير باقة من أغانيه التى تعايش معها الجمهور الذى حرص على الحضور، ونقلت قناة الحياة الحفل مباشرا وحصريا.

وأقيم برنامج حفلات على هامش فعاليات سباق الهجن وشارك فيها الشاعر هشام الجخ والفنان هيثم نبيل، وانطلق سباق الهجن بشكل مميز وبطابع سيناوي خاص جدًا، وذلك بالتعاون بين مجلس القبائل والعائلات المصرية مع وزارات الشباب والرياضة والتضامن الاجتماعي والثقافة.

أعرب النجم محمد منير عن سعادته بالغناء على أرض سيناء، وقال بعد صعوده على المسرح أثناء إحيائه حفل ختام سباق الهجن بالعريش: "أنا فخور إنى بغنى على أرض سيناء الحبيبة، ونحمد الله إننا تخلصنا من الإرهاب ورجعنا نعمل حفلات على أرضها مرة تانية".