شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد إصابة مصطفى قمر فى عينه خلال تصوير فيلم "أولاد حريم كريم" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصيب النجم مصطفى قمر فى عينه خلال تصوير أحد مشاهد الجزء الثانى من فيلم حريم كريم، والذى يحمل اسم "أولاد حريم كريم"، وعلق على صفحته على إنستجرام "أنا كويس يا جماعة دى حاجة خفيفة وحادث يضحك والله بس إحنا هنقف 3 أيام عن تصوير فيلم حريم كريم لغاية ما عينى تخف دعواتكم".

فيلم "أولاد حريم كريم" بطولة النجم مصطفى قمر، داليا البحيرى، بسمة، علا غانم، خالد سرحان ومن الأبطال الجدد بشرى، عمرو عبد الجليل، تيام مصطفى قمر، رنا ئيس، هنا داود، يوسف عمر، كريم محمد كريم، فؤاد محسن، ساندى مراد ومن تأليف زينب عزيز وإخراج على ادريس.

وعرض الجزء الأول من فيلم حريم كريم منذ 18 عاماً وحقق نجاحاً لافتاً خلال عرضه على شاشات التليفزيون، وشارك في بطولته ياسمين عبد العزيز، داليا البحيرى، علا غانم، بسمة، ريهام عبد الغفور، طلعت زكريا، خالد سرحان، زيزى مصطفى، هناء الشوربجى، محمد شاهين، ادوارد، وتأليف زينب عزيز وإخراج على ادريس.

ودارت أحداث "حريم كريم" حول جيجي كريم (مصطفى قمر) المتزوج من جيجى (ياسمين عبد العزيز) التي تغير عليه غيرة قاتلة وتشك فيه فتطلب منه الانفصال، بينما يحاول هو توضيح الحقيقة لها، فيقرر الاستعانة ببعض من صديقاته في الجامعة لحل المشكلة ولكنه يدخل في مواقف كثيرة تعقد مسألة رجوعه إلى زوجته بل ويفسد حياة صديقاته أيضاً بدون قصد.