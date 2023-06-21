شكرا لقرائتكم خبر عن ملحن برازيلى يصف عمرو دياب بالأب الروحى لموسيقى البحر المتوسط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تناولت إحدى الإذاعات البرازيلية الشهيرة موسيقى النجم المصرى عمرو دياب فى حلقة خاصة عنه، فى سابقة هى الأولى من نوعها، وفى برنامج يدعى "غرفة الموسيقى" على راديو CBN البرازيلى، والذى يقدمه الموزع والملحن البرازيلى جواو مارسيللو João Marcello Boscoli، وتناول مقدم البرنامج مسيرة الفنان عمرو دياب.

وتحدث مارسيللو خلال الحلقة عن نوعية الموسيقى التى يقدمها عمرو دياب باعتبارها مزيجا من الموسيقى المصرية وموسيقى البوب، حيث وصفه بأنه "الأب الروحى وعراب موسيقى البحر المتوسط".

وحملت الحلقة عنوان (مباشرة من مصر موسيقى البحر المتوسط لعمرو دياب) حيث تناول مقدمها الأشكال الموسيقية التي قدمها عمرو دياب في مسيرته، كما تحدث عن الجوائز التي نالها وعلى رأسها جائزة الموسيقى العالمية "وورلد ميوزيك أوورد" والتي حصل عليها الهضبة أربع مرات كأول فنان عربي وشرق أوسطي يحقق هذا الرقم.

وتحدث مقدم الحلقة عن أهمية الدور الذي لعبته موسيقى وأغاني عمرو دياب في نقل الثقافة المصرية الى العالم من خلال المزج بين الكلمات والألحان المصرية والتوزيعات المتطورة المواكبة للغة الموسيقى العالمية.

وأحيا عمرو دياب مؤخراً حفلاً غنائيًا على مسرح أرينا الكويت، ضمن حفلات صيف الكويت وسط حضور جماهيري، وذلك بعدما شهدت المدينة أجواء وترتيبات أمنية خاصة قبل الحفل، حيث أعلن منظموه نفاد جميع التذاكر منذ أيام، ونظرًا للإقبال تم تخصيص مساحة إضافية من ساحة المسرح وفتح باب الحجز لأعداد أكبر من الجمهور.