شكرا لقرائتكم خبر عن فيلم "شوجر دادي" يحصد 6 ملايين ونصف مليون جنيه فى 4 أسابيع عرض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق فيلم "شوجر دادى" نجاحًا خلال الفترة الماضية منذ طرحه فى السينمات المختلفة، كما حصد الأسبوع الماضي إيرادات بلغت مليونا و310 ألفا و541 جنيها، ليصل إجمالي ما حققه الفيلم خلال 4 أسابيع من طرحه 6 ملايين و577 ألفا و929 جنيها.

فيلم "شوجر دادى" تأليف لؤى السيد وإخراج محمود كريم وبطولة ليلى علوى، حمدى الميرغنى، بيومى فؤاد، مى الغيطى، فرح الزاهد، محمد محمود، مصطفى غريب وجوهرة وتامر هجرس عدد آخر من الفنانين، ومن ضيوف الشرف هشام عباس الذى يقدم أغنية أيضًا خلال الأحداث، ومروان يونس وسارة الدرزاوى.

وتدور أحداث فيلم "شوجر دادي" في إطار كوميدي حول الأب بيومي فؤاد الذي يقوم بإبلاغ أبنائه حمدي الميرغني ومصطفى غريب برغبته في الزواج من امرأة ثانية، فيما ترفض ليلى علوي احتمالية أن ترى زوجها مع امرأة أخرى، وتحاول إعادته عن تفكيره.

يعد فيلم "شوجر دادي" التعاون الثاني لليلى علوي وبيومي فؤاد وحمدي الميرغني بعد فيلم "ماما حامل" الذي عرض عام 2021، وحقق وقتها إجمالي إيرادات 4 ملايين و359 ألفا و324 جنيها.

كما يشهد أول تجربة تمثيل حقيقية للراقصة جوهرة وعودة تامر هجرس إلى شاشة السينما بعد غياب 5 سنوات.