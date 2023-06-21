شكرا لقرائتكم خبر عن سعاد حسني .. أحمد زكي فى رثاء السندريلا: ملأتى قلوب البشر بالبهجة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تمر اليوم ذكرى رحيل الفنانة سعاد حسني إحدى علامات السينما المصرية باعتبارها فنانة شاملة، حيث إنها احترفت التمثيل وأجادت الغناء والاستعراض، واختار النقاد ثمانية أفلام من بطولتها فى قائمة أفضل مائة فيلم مصري، لتصبح بذلك الممثلة صاحبة الرقم القياسى بالمشاركة مع فاتن حمامة.

وكان يوم وفاتها صدمة للوسط الفنى ومحبيها فى جميع أنحاء الوطن العربى، وقيل فى نعيها الكثير من الكلمات المؤثرة، لعل أبرزها نعى الإمبراطور أحمد زكى لها، إذ قال: "إليها هى.. إلى الفنانة سعاد حسني.. يا أكثر الموهوبين إتقانا، وأكثر العباقرة تواضعا، وأكثر المتواضعين عبقرية، بوجودك ملأتى قلوب البشر بالبهجة، وبغيابك ملأتيها بالحزن، استريحى الآن اهدئي، يا من لم تعرف الراحة من قبل، لك الرحمة وكل الحب وكل التقدير، اسكنك الله فسيح جناته، يا من جعلت حياة الناس أكثر جمالا، الفنان أحمد زكى".

بلغ رصيد سعاد حسني السينمائى 91 فيلما أشهرها "حسن ونعيمة"، و"صغيرة على الحب"، و"غروب وشروق"، و"الزوجة الثانية"، و"أين عقلي"، و"شفيقة ومتولي"، و"الكرنك" و"خلى بالك من زوزو" وغيرها الكثير بالإضافة إلى مسلسل تليفزيونى واحد "هو وهى" مع الفنان أحمد زكى.

وآخر أعمالها هو فيلم الراعى والنساء عام 1991 وحصلت على جائزة أفضل ممثلة عن دورها فى هذا الفيلم من مهرجان الإسكندرية.