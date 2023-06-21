شكرا لقرائتكم خبر عن وليد توفيق يجهز أغنيات جديدة باللهجة المصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهى النجم اللبنانى وليد توفيق من تجهيز عدة أغنيات جديدة بعضها باللهجة المصرية، تعاون فيها مع الملحن محمد يحيى الذى سبق أن التقيا من قبل في أكثر من عمل فني.

ويعتزم وليد توفيق طرح الأغنيات واحدة تلو الأخرى، بعد الانتهاء من تصويرهم بطريقة الفيديو كليب، لتكون البداية مع أغنية سيطرحها في موسم عيد الاضحى المبارك على كافة المنصات الالكترونية والمحطات الفضائية.

وليد توفيق ومحمد يحيى

كما انتهى النجم وليد توفيق من تصوير كليب اغنية "مصر يا أم السلام"، ع حيث قدمها فى السابق وغناها فى الحفلات على شكل أغنية سنجل، ليقرر طرحها كفيديو كليب وقام بتصويرها فى الأهرامات.

وكان الفنان وليد توفيق والمطربة يارا اللبنانية، طرحا أغنية جديدة تجمعهما سويًا تحمل اسم "أول وآخر غرام"، على موقع الفيديوهات "يوتيوب" والأغنية من كلمات منذر درويش، وألحان سليم سلامة، وتوزيع مصطفى عبد الرضا.

الأغنية من فكرة منذر درويش والتي قام بإهدائها لزوجته بمناسبة نهاية العام، وكذلك بمناسبة ذكرى زواجهما، ويعتبر هذا الديو أول عمل فني يجمع بين وليد توفيق ويارا والذي يقدم لأول مرة في مشواره الفني ديو غنائي مع إحدى مطربات بلده.

كما طرح النجم اللبنانى وليد توفيق، مؤخرًا، أغنية تحمل اسم "مجرد سؤال"، على موقع الفيديوهات "يوتيوب"، والتى صورها على طريقة الفيديو كليب، والأغنية من كلمات نزار فرنسيس، وألحان وليد توفيق، توزيع مصطفى عبد الرضى، ومن إخراج جاد شويرى.

ويتعاون وليد توفيق فى فيديو كليب "مجرد سؤال" مع المخرج جاد شويرى، والذى سبق أن تعاون مع من قبل فى أغنية "يا عسل"، و"دكتور بالحب"، وتعد الأغنية الجديدة بمثابة التعاون الثالث بينهما.