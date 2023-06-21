شكرا لقرائتكم خبر عن نجوم الأوبرا ضيوف أوركسترا القاهرة السيمفوني بالمسرح الكبير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقدم أوركسترا القاهرة السيمفوني حفلا بقيادة المايسترو هشام جبر ومشاركة كورال أكابيلا تدريب وقيادة مايا چيفينريا مع المغنيين السوبرانو داليا فاروق، الميتزو سوبرانو چولي فيظي، التينورعمرو مدحت والباص رضا الوكيل وذلك في الثامنة والنصف مساء السبت 24 يونيو الجارى علي المسرح الكبير بـ الأوبرا.



اوركسترا القاهرة السيمفوني



اوركسترا القاهرة السيمفوني

على أن يتضمن البرنامج سيمفونية لـ هايدن، رقصات بوليفيه لـ برودوين، توديم لـ بروكنر.

الجدير بالذكر أن أوركسترا القاهرة السيمفوني تأسس عام 1959 على يد المايستروالنمساوي فرانز ليتشاور، ومنذ هذا التاريخ يسهم في إثراء الحياة الموسيقية في مصر من خلال استضافة أشهر الموسيقيين فى العالم وأيضا يعمل على تشجيع الموسيقيين المصريين من المؤلفين والعازفين والقادة فى الاعلان عن انفسهم، وعلى مدار تاريخه نجح فى ضم مؤلفات عالمية الى ريبرتواره الفنى، كما نظم العديد من ورش العمل لمدربين دوليين وقام بجولات فنية في أرجاء العالم.



اوركسترا القاهرة السيمفوني



اوركسترا القاهرة السيمفوني



اوركسترا القاهرة السيمفوني