شكرا لقرائتكم خبر عن ناهد السباعي: عملت مع مخرجين أضافوا لي الكثير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عبرت النجمة ناهد السباعي عن سعادتها بالعمل مع العديد من المخرجين المتميزين في مشوارها الفني، إذ قالت في تصريحات لـ ”الخليج 365” إنها استفادت منهم جمعيا.

وأضافت ناهد السباعي: عملت مع أسماء مميزة وصاحبة بصمة خاصة فى عالم السينما، وأضافوا لي الكثير، ومنهم يسرى نصر الله، وكاملة أبوذكرى، وياسر سامى، ومؤخرا أحمد عبدالله.

وتعاونت ناهد السباعي مع المخرج يسري نصر الله في فيلم "إحكي يا شهرزاد" ومسلسل "منورة بأهلها"، وجمعها بـ كاملة أبو ذكري مسلسل "بنت اسمها ذات" وفيلم "يوم للستات"، وعملت مع ياسر سامي في مسلسل "النهاية"، وعرض لها مؤخرا في السينما فيلم "19 ب" للمخرج أحمد عبد الله.



ناهد السباعي و محمود ترك





قصة فيلم 19 ب

يتتبع الشريط السينمائي قصة حارس عقار يعيش حياة روتينية في فيلا قديمة منذ ستينيات القرن الماضي، لتصبح الفيلا عالمه الخاص، لكن يكسر استقراره شاب يريد اقتحام مساحته الخاصة، ليجد حارس العقار المُسن نفسه في مواجهة لم يتوقعها يعيد فيها اكتشاف ذاته من جديد.

أبطال فيلم 19 ب

فيلم "19 ب" بطولة سيد رجب، ناهد السباعي، أحمد خالد صالح، فدوى عابد، مجدي عطوان وماهر خميس كما يضم فريق العمل مهندس الصوت علاء عاطف، ميكساج محمد صلاح، مهندس الديكور أمجد نجيب، منتج فني محمد جمال الدين، المخرج المساعد مروان حرب، مدير مالي أشرف المصري، الإشراف العام جيسيكا خوري، مصممة الملابس ناهد نصر الله، مونتاج سارة عبد الله، مدير التصوير مصطفى الكاشف، منتج منفذ يارا جبران، إنتاج فيلم كلينك محمد حفظي ومن تأليف وإخراج أحمد عبد الله السيد.