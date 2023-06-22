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شكرا لقرائتكم خبر عن تامر حسنى بشخصيتين على البوستر الرسمى لفيلم تاج ويعلق: انتظرونا فى العيد والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - طرح النجم تامر حسنى البوستر الرسمى لفيلمه الجديد "تاج" المنتظر عرضه فى موسم عيد الأضحى السينمائى 2023، وظهر تامر حسنى على البوستر بشخصيتين، الأولى هارون والثانى تاج البطل الخارق، ونشر تامر حسنى البوستر على حسابه بموقع إنستجرام وعلق: "انتظرونا في العيد إن شاء الله.. تاج قصة وسيناريو وحوار تامر حسني، إخراج سارة وفيق".
البوستر الرسمى لفيلم تاج
فيلم "تاج" من بطولة تامر حسنى، دينا الشربينى، عمرو عبد الجليل، هالة فاخر، محمد نشأت، أحمد عبد العزيز، إسراء أحمد، محمد الجوهرى وعدد من الأطفال، ومن تأليف تامر حسنى وإخراج سارة وفيق، وتدور أحداث الفيلم في إطار كوميدي حول حياة التوأم تاج وهارون، يمران بالعديد من الأزمات ومع امتلاكهما لقدرات خارقة تتسبب في وقوع العديد من المفارقات لهما
وقدم تامر حسني آخر أعماله بالسينما، بفيلم "بحبك" الذى تم عرضه فى موسم عيد الأضحى 2022، وهو بطولة وتأليف وإخراج تامر حسنى وشارك فى بطولته هنا الزاهد وحمدى الميرغنى ومدحت تيخة وهدى المفتى، أحمد عزمى، وتميم عبده وسمر محمد متولى، وعمرو صحصاح وعاليا راشد، شهد الشاطر، وآخرين.
يذكر أن موسم عيد الأضحى السينمائى 2023 يشهد منافسة 4 أفلام على شباك التذاكر وهى "بيت الروبى" بطولة كريم عبد العزيز وكريم محمود عبد العزيز ونور وتارا عماد وإخراج بيتر ميمى، و"البعبع" بطولة أمير كرارة وياسمين صبرى ومحمد عبد الرحمن توتا وباسم سمرة ومحمد أنور وإخراج حسين المنباوى، و"تاج" بطولة تامر حسنى ودينا الشربينى وعمرو عبد الجليل وساندى وإخراج سارة وفيق، و"مستر إكس" بطولة أحمد فهمى وهنا الزاهد وأوس أوس ومحمد أنور وإخراج أحمد عبد الوهاب.
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