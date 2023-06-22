شكرا لقرائتكم خبر عن تامر حسنى بشخصيتين على البوستر الرسمى لفيلم تاج ويعلق: انتظرونا فى العيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرح النجم تامر حسنى البوستر الرسمى لفيلمه الجديد "تاج" المنتظر عرضه فى موسم عيد الأضحى السينمائى 2023، وظهر تامر حسنى على البوستر بشخصيتين، الأولى هارون والثانى تاج البطل الخارق، ونشر تامر حسنى البوستر على حسابه بموقع إنستجرام وعلق: "انتظرونا في العيد إن شاء الله.. تاج قصة وسيناريو وحوار تامر حسني، إخراج سارة وفيق".



البوستر الرسمى لفيلم تاج

فيلم "تاج" من بطولة تامر حسنى، دينا الشربينى، عمرو عبد الجليل، هالة فاخر، محمد نشأت، أحمد عبد العزيز، إسراء أحمد، محمد الجوهرى وعدد من الأطفال، ومن تأليف تامر حسنى وإخراج سارة وفيق، وتدور أحداث الفيلم في إطار كوميدي حول حياة التوأم تاج وهارون، يمران بالعديد من الأزمات ومع امتلاكهما لقدرات خارقة تتسبب في وقوع العديد من المفارقات لهما