شكرا لقرائتكم خبر عن كريس هيمسورث يؤكد وجود جزء ثالث من سلسلة أفلام Extraction والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الممثل العالمى كريس هيمسورث أن هناك جزء ثالث لـ فيلم Extraction، في مرحلة الإعداد له، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع "nme"، وذلك بعد أيام من عرض الجزء الثانى من السلسلة على نيتفلكس يوم 16 يونيو الجارى.

فيلم Extraction يدور حول تايلر ريك (كريس هيمسورث)، هو أحد الجنود المرتزقة الذى ينفذ مهامه بالسوق السوداء، والآن لديه مهمة جديدة، حيث يجب عليه إنقاذ ابن أحد أكبر المجرمين إثر جرائم دولية، لكن وسط العالم الخفي لتجار السلاح والمخدرات، فإن هذه المهمة الصعبة تكاد تكون مستحيلة، حيث تصبح حياة ريك والصبي في خطر طوال الوقت.



Extraction

وكانت قد جددت منصة نيتفلكس مسلسل FUBAR لـ الممثل العالمى وحاكم ولاية كاليفورنيا السابق أرنولد شوارزنيجر للموسم الثاني، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع "tvseriesfinale".

مسلسل FUBAR يدور في إطار أكشن من تأليف نيك سانتورا، ويقوم ببطولته ومونيكا باربارو، وميلان كارتر، وجابرييل لونا، وفورتشن فيمستر، وترافيس فان وينكل، وفابيانا أودينيو، وجاي باروشيل، وباربرا إيف هاريس، وأبارنا بريل ، وآندي باكلي.

ويدور مسلسل FUBAR حول ضابط وكالة المخابرات المركزية لوك برونر (شوارزنيجر) الذى عليه أن ينهى مهمته الأخيرة ويمكنه التقاعد، وعندها فقط يعلم هو وابنته إيما (باربارو) أنهما كانا يكذبان على بعضهما البعض لسنوات، ولا يعرفان أن الآخر يعمل في وكالة المخابرات المركزية.