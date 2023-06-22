شكرا لقرائتكم خبر عن نجوم الأوبرا ضيوف السيمفونى بالمسرح الكبير السبت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يقدم اوركسترا القاهرة السيمفوني حفلا بقيادة المايسترو هشام جبر ومشاركة كورال اكابيلا تدريب وقيادة مايا چيفينريا مع المغنيين السوبرانو داليا فاروق ، الميتزو سوبرانو چولي فيظي، التينورعمرو مدحت والباص رضا الوكيل وذلك في الثامنة والنصف مساء السبت 24 يونيو علي المسرح الكبير .

يتضمن البرنامج سيمفونية لـ هايدن ، رقصات بوليفيه لـ برودوين ، توديم لـ بروكنر .

الجدير بالذكر أن أوركسترا القاهرة السيمفوني تأسس عام 1959 على يد المايسترو النمساوي فرانز ليتشاور ، ومنذ هذا التاريخ يسهم في إثراء الحياة الموسيقية في مصر من خلال استضافة اشهر الموسيقيين فى العالم وأيضا يعمل على تشجيع الموسيقيين المصريين من المؤلفين والعازفين والقادة فى الاعلان عن انفسهم ، وعلى مدار تاريخه نجح فى ضم مؤلفات عالمية الى ريبرتواره الفنى ، كما نظم العديد من ورش العمل لمدربين دوليين وقام بجولات فنية في ارجاء العالم .