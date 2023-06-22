فيلم "حالة حب" مرور 19عامًا على أولى تجارب تامر حسنى السينمائية

القاهرة - سامية سيد - بدأ النجم تامر حسني أولى تجاربه التمثيلية عام 2004 بفيلم "حالة حب"، والذي كان يناقش مشاكل الشباب والمجتمع المصري، وكان يشارك تامر حسني البطولة هاني سلامة، وهند صبري، وزينة، وشريف رمزي، ودنيا عبد العزيز. قدم تامر في هذا الفيلم أغنيتين هما: الحياة، وعيونه دار



افيش فيلم حالة حب

وتدور قصة الفيلم حول طرح قضية حلم الشباب في السفر والهجرة إلى الخارج، وهل هذا الحلم هو الحل الأمثل في هذا الظرف التاريخي ؟ ... وذلك من خلال أسرة صغيرة تتفكك بسفر الأب إلى أوروبا كي يتحقق في مجال الفن التشكيلي ... وبعد سنوات من التفكك يقرر الابن الأكبر والذي يرافق الأب في رحلته منذ أن كان طفلا العودة إلى مصر للبحث عن والدته وأخيه .. ثم نرى الأخ الأصغر الذي يحلم بتقديم موسيقى مصرية جديدة مختلفة ... ونرى صديقه الذي يوقعه حلم الهجرة في كارثة .. ويجد الأخ الأكبر نفسه وسط خضم كل تلك المشكلات التي لا تقل في أثرها عن صداماته مع أخيه نتيجة اختلاف الثقافات.

وبلغت إيرادات هذا الفيلم وقتها 4,247,334 جنيه مصري