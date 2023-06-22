شكرا لقرائتكم خبر عن 21 عامًا على تصدي عادل إمام لمخطط المافيا فى "أمير الظلام" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يمر اليوم الخميس، 21 عامًا على عرض فيلم "أمير الظلام" حيث عرض لأول مرة فى السينمات يوم 22 يونيو 2002و الفيلم مازال يلقى قبولا جماهيريا وقت عرضه على شاشات التلفزيون كانهم يشاهدونه لأول مرة، وترديد أغنية "النور مكانه فى القلوب" الذى غناها النجم مدحت صالح داخل الفيلم.

أمير الظلام"، بطولة النجم عادل إمام وشيرين سيف النصر وتوفيق عبد الحميد ويوسف داوود وخالد سرحان وتامر عبد المنعم ودنيا، من تأليف عبد الفتاح البلتاجى وإخراج رامى إمام.

قصة الفيلم تدور حول "سعيد المصرى" الكفيف والذى كان أحد أبطال حرب أكتوبر فقد بصره فيضطر للذهاب لأحد دور المكفوفين ويندمج مع الشباب النزلاء فى الدار والذين يعتبرونه أخاهم الأكبر، وهو دائم الخلاف مع مدير الدار لمنعه من الخروج لمقابلة سيدة تعرف عليها فى إحدى خروجاته وتتصاعد الأحداث حتى يعرف أن ضيفا سيمر من أمام الدار، وأن هناك مافيا تحاول قتله فيحاول منعها وينجح.