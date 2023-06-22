شكرا لقرائتكم خبر عن لماذا حذر الزعيم عايدة رياض من مشهد الضرب فى "اللعب مع الكبار " والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يمر اليوم الخميس، 32 عاما على عرض فيلم اللعب مع الكبار حيث عرض لأول مرة يوم 22 يونيو 1991 ويعد الفيلم من أفضل 100 فيلم فى ذاكرة السينما المصرية.

الفيلم بطولة الزعيم عادل إمام، وحسين فهمى، مصطفى متولى، عايدة رياض، محمود الجندى تأليف وحيد حامد، إخراج شريف عرفة،

تدور أحداث الفيلم حول "حسن بهلول"، الرجل الذى يجسد كافة معاناة المواطن المصرى البسيط الذى يعانى من البطالة، الذى تربطه علاقة صداقة قوية بأحد العاملين بمركز الاتصالات الدولى، الذى يخبره عن تفاصيل أدق الجرائم ومواعيدها، فيقوم "حسن" بإخبار أحد الضباط عما يعرفه فى كل مرة ويقنعه بأنه رأى تلك التفاصيل فى أحلامه، لتنشأ صداقة من نوع خاص بينه وبين الضابط، وتتوالى الأحداث.

والفيلم به مشهد شهير للنجم عادل إمام و هو يضرب الفنانة عايدة رياض و تحول المشهد لايقونه على السوشيال ميديا ويتم تداوله بكثره، وقالت عايدة رياض من قبل أن مشهد الضرب الشهير في المطعم الذى جمعها بالزعيم عادل إمام في فيلم "اللعب مع الكبار" كان "وان شوت"، مؤكدة على أن الزعيم حذرها من ضربة بقوة قائلا لها أنتى رياضية.