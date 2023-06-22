شكرا لقرائتكم خبر عن 31 عاما على عرض "رغبة متوحشة".. وسبب تغير الاسم أكثر من مرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يمر اليوم الخميس, 31 عاما على عرض فيلم رغبة متوحشة حيث عرض فى 22 يونيو 1992 ونجح نجاح كبير واستمر عرضه شهور فى دور العرض.

والفيلم من بطولة نادية الجندى، محمود حميدة، سهير المرشدى، حنان ترك، تأليف وحيد حامد والإخراج خيرى بشارة.

ويحكى الفيلم عن "ناهد" التى تضطر أن تترك القاهرة هربا من فضيحة زوجها الذى يسجن لاتهامه بالجاسوسية وتنتقل للإقامة فى منزل زوجها النائى بمنطقة صحراوية مع ابنتها المراهقة "وفاء" وشقيقة زوجها الأرملة "سميحة" ويقمن بتربية الماعز، وتتوالى الأحداث.

وقالت نادية الجندى من قبل عن الفيلم:"تعبنا فى تصوير الفيلم لأنه كان فى الصحراء وأجواء الفيلم كانت صعبة وجديدة عليا وصورنا بالأماكن الحقيقية لكن النتيجه فى الأخر كانت جميلة جدا ورائعة الحمدلله.. وكان اسم الفيلم الأول الفعل الفاضح ثم عذاب تحت الشمس وأخيرا استقرينا على اسم رغبة متوحشه".