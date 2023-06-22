مهرجان القاهرة السينمائى الدولى يمنح يسرى نصرالله جائزة الهرم الذهبى التقديرية

ياسر رشاد - القاهرة - قرر مهرجان القاهرة السينمائى الدولى، تكريم المخرج الكبير يسرى نصرالله، بمنحه جائزة الهرم الذهبى التقديرية لإنجاز العمر، خلال فعاليات دورته الـ45، المقرر إقامتها فى الفترة من ١٥ وحتى ٢٤ نوفمبر المقبل، وذلك تقديرًا لما قدمه طوال مسيرته الفنية الحافلة.

وعن قرار التكريم قال الفنان حسين فهمى، رئيس مهرجان القاهرة السينمائي: «سعيد جدًا بأن المخرج المصرى يسرى نصر الله سيكون معنا فى هذه الدورة، وسعيد أيضاً بهذا التكريم، فهو مخرج متميز جدًا وله أعمال مهمة لا يمكن نسيانها، فتلك الأعمال دخلت تاريخ السينما من أوسع الأبواب، كما أنه صديق عزيز جدًا وأيضاً زميل».

وأضاف: «علاقتى بيسرى تعود إلى مدة طويلة، وبالتحديد الفترة التى عملت فيها مع المخرج الكبير يوسف شاهين، وكان يسرى وقتها مساعدًا له، وعملت أنا أيضاً مساعداً لشاهين فى فترة من الفترات، فنحن تقريبًا من مدرسة واحدة، فلنا أفكار وأحاسيس واتجاهات فنية متقاربة أو متشابهة، لذلك فى الحقيقة سعادتى بتكريمه لا توصف، كما أنى سعدت بموافقته على التكريم بمهرجان القاهرة السينمائى الدولي».

كما أشار المخرج أمير رمسيس، مدير المهرجان، إلى أن المهرجان يفخر بتكريم المخرج المصرى الكبير يسرى نصر الله ومنحه جائزة الهرم الذهبى، قائلًا: «إن يسرى نصر الله هو أحد أكبر المخرجين المصريين الذين حققوا علامات سينمائية شهدت نجاحًا عالميًا كبيرًا ومن المخرجين المجددين الذين حملت أفلامهم لغة سينمائية خاصة جدًا وتجريبًا جريئًا فى مفردات السينما المصرية ساهم فى التأثير على عدد كبير من شباب المخرجين، سعيد وفخور بشكل شخصى بتكريم الأستاذ والصديق يسرى نصر الله، الذى ساهم فى تكوين شخصيتى السينمائية مثل العديد من أبناء جيلي».

وحول تكريمه بمهرجان القاهرة قال يسرى نصر الله: «أنا سعيد جدًا بجائزة الهرم الذهبى وتكريمى بمهرجان القاهرة السينمائى، وفى مثل هذه اللحظات أتذكر حياتى مثل شريط من أين جئت وإلى أين وصلت، فلم يكن ما وصلت إليه ليحدث دون عدد كبير من الأشخاص سواء من الأصدقاء أو العاملين فى صناعة السينما المصرية العظيمة، فمنهم من وقف بجانبى، ومنهم من تعاون معى، ومن عملوا معى، وجعلونى أكون الشخص الذى أنا عليه الآن، ولذلك أتوجه لهم بالشكر كما أن هناك الكثير منهم يستحقون التكريم أيضاً».