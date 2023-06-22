شكرا لقرائتكم خبر عن تامر حسنى وأحمد سعد ومحمود العسيلى نجوم الأغانى الدعائية لأفلام عيد الأضحى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص صناع أفلام موسم عيد الأضحى المقبل على الترويج لأفلامهم قبل أيام من طرحها في دور العرض السينمائية المختلفة، وجاءت ضمن خطة الترويج طرح عدد من الأغاني الدعائية.

أحمد سعد.. اختياراتي مدمرة حياتي

حيث قدم النجم أحمد سعد أغنية "اختياراتي مدمرة حياتي" الدعائية لفيلم "مستر إكس" المقرر بداية طرحه في السينمات المختلفة الأسبوع المقبل، وهي من كلمات منة عدلي القيعي، وإخراج أحمد عبد الوهاب.

فيلم "مستر إمس" بطولة أحمد فهمى، هنا الزاهد، أوس أوس، بيومى فؤاد، محمد أنور، محمود حافظ، رحاب الجمل، أمير شاهين، العمل قصة أمانى التونسي، وفكرة محمد سويلم وفادى أبو السعود، إخراج أحمد عبد الوهاب وتدور أحداثه حول أحمد فهمى الذي يمتلك شركة يساعد من خلالها الرجال لكي يطلقوا زوجاتهم، والمحافظة على حقوقهم.

تامر حسني.. هرمون السعادة

كما روج النجم تامر حسني لفيلمه الجديد "تاج" المقرر طرحه في السينمات الأسبوع المقبل، من خلال الكشف عن أغنية "هرمون السعادة"، وهي إحدى الأغنيات الموجودة بداخل الفيلم، وتفاعل معها الجمهور بشكل كبير على مواقع التواصل الاجتماعي.

فيلم "تاج" تدور أحداثه فى إطار كوميدى فانتازى، حول تيمة البطل الخارق "سوبر هيرو"، ويجسد تامر حسنى شخصيتين لشقيقين توأمين اسمهما تاج وهارون، ويمران بالعديد من الأزمات مع تتابع الأحداث، الفيلم بطولة تامر حسني، ودينا الشربيني وبيومي فؤاد، هالة فاخر، والعديد من النجوم، وتأليف تامر حسنى وإخراج سارة وفيق.

محمود العسيلي.. سمع هس

بينما جاءت الأغنية الدعائية لفيلم "بيت الروبي" الذي طرح أمس الأربعاء في السينمات المختلفة بعنوان "سمع هس" بصوت الفنان محمود العسيلي، وبمشاركة نجمي العمل كريم عبد العزيز وكريم محمود عبد العزيز، وهى كلمات فليبينو، وتوزيع وألحان أحمد طارق يحيى، وإخراج بيتر ميمي.

فيلم "بيت الروبى" بطولة كريم عبد العزيز، نور اللبنانية، كريم محمود عبد العزيز، تارا عماد، شريف دسوقى، حاتم صلاح، محمود السيسى، وضيوف الشرف محمد عبد الرحمن توتا، منى الشاذلى، مصطفى أبو سريع، وقصة وسيناريو وحوار محمد الدباح وريم القماش وإخراج بيتر ميمى.