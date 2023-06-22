شكرا لقرائتكم خبر عن الموسيقار إيهاب عبدالسلام: جائزة "وبحلم" من مهرجان الإذاعة بتونس مكانتها خاصة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عبر الموسيقار الدكتور إيهاب عبد السلام في تصريحات خاصة لليوم السابع عن سعادته بفوز أغنية "وبحلم" بالجائزة الأولى في المهرجان العربي للإذاعة والتليفزيون الثالث والعشرين بدولة تونس والتي قدم لحنها وتوزيعها وهي من كلمات الشاعر عماد حسن وغناء المطربة الكبيرة نادية مصطفى.

وأوضح دكتور إيهاب عبد السلام أن الجائزة لها مكانة خاصة وهامة لأنها من اتحاد إذاعات الدول العربية وهي جائزة دولية يتنافس عليها كل إذاعات الدول العربية، مشيرا إلى أنه سبق وحصل علي الجائزة في الدورة الـ 22 عن أغنية "لازم أكون" للفنان مدحت صالح بالإضافة لفوزه في المهرجان من قبل توقفه بسبب الظروف اللي مرت علي العالم العربي مؤخرا حيث نال جائزة أفضل توزيع موسيقي لأغنية للفنانة مي فاروق، شاكرا الله على الجائزة وعلي هذا النجاح الكبير.

وفي سياق متصل احتفى الإتحاد المصري للثقافة الرياضية برئاسة الإعلامي أشرف محمود بفوز أغنية وبحلم بالجائزة الأولى في المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون بدولة تونس وبالموسيقار الدكتور إيهاب عبدالسلام.



الاحتفال بالموسيقار الدكتور إيهاب عبدالسلام