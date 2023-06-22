شكرا لقرائتكم خبر عن فيلم "بيت الروبي" لكريم عبد العزيز يتخطى 2 مليون جنيه فى أول أيام عرضه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حصد فيلم "بيت الروبي" للنجم كريم عبد العزيز أمس الأربعاء مليونين و93 ألفا و355 جنيها، في أول أيام عرضه في السينمات المختلفة، ليكون أول الأفلام التي افتتحت موسم عيد الأضحى.

فيلم "بيت الروبى" بطولة كريم عبد العزيز، كريم محمود عبد العزيز، نور اللبنانية، تارا عماد، شريف دسوقى، حاتم صلاح، محمود السيسى، وضيوف الشرف محمد عبد الرحمن توتا، منى الشاذلى، مصطفى أبو سريع، محمد السويسي وقصة وسيناريو وحوار محمد الدباح وريم القماش وإخراج بيتر ميمى.



فيلم بيت الروبي

وتدور أحداثه في إطار اجتماعي كوميدي حول سلبيات السوشيال ميديا، من خلال قصة إبراهيم الروبي الذي يعيش هو وزوجته في أحد المناطق الساحلية بعيدا عن القاهرة، ثم يأتي إليه شقيقه ليطلب منه الذهاب معه إلى القاهرة ليوم واحد، وهناك يصبح عن طريق الصدفة "انفلونسر" مشهور وتحدث له العديد من المفارقات الكوميدية.

وطرح صناع عمل الفيلم أغنية دعائية له مؤخرا بعنوان "سمع هس" وهي من غناء محمود العسيلي، وشارك في غنائها نجمي العمل كريم عبد العزيز وكريم محمود عبد العزيز، كلمات فليبينو، وتوزيع وألحان أحمد طارق يحيى، وإخراج بيتر ميمي.



فيلم بيت الروبي

كما احتفل صناع العمل وأبطاله الثلاثاء الماضي بالعرض الخاص للفيلم داخل أحد السينمات بـ 6 أكتوبر، وأعرب خلاله النجم كريم عبد العزيز عن سعادته البالغة بالمشاركة في بطولة الفيلم، مشيرا أن أكثر ما حمسه للفيلم أنه يناقش موضوعا عصريا موجودا فى الشارع والبيت بذكاء وببساطة، مع وجود البسمة والكوميديا.

وتابع على هامش حضوره العرض الخاص أنه اتخض فى البداية من غنائه فى الفيلم، ممازحا محمود كريم عبد العزيز: "قولتلك دى غفلة".