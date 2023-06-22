فن ومشاهير

نانسى عجرم تتعاون مع توما والشافعى وتامر حسين فى أغنية بالمصري.. صور

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/4
  • 2/4
  • 3/4
  • 4/4

شكرا لقرائتكم خبر عن نانسى عجرم تتعاون مع توما والشافعى وتامر حسين فى أغنية بالمصري.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -  انتهت النجمة اللبنانية نانسى عجرم من تسجيل أغنية جديدة في لبنان باستوديو الموزع باسم مرزق، والأغنية باللهجة المصرية وتتعاون فيها مع الثلاثى المصرى الملحن عزيز الشافعى والشاعر تامر حسين وتوزيع توما.

355337339_815398653290529_7500508578113431528_n (1)
  عزيز وتوما ونانسى وتامر حسين وباسم مرزق 

 

355859015_815398649957196_7784599683707424605_n
 عزيز وتوما ونانسى وتامر حسين والموزع باسم مرزق 

 

355505296_10160773845433197_7615646068961042880_n
 نانسى وتوما

وفي سياق متصل طرحت النجمة نانسى عجرم أغنية فيلم "شوجر دادي" وتحمل عنوان "آخر إصدار"، وذلك قبل أيام من انطلاقه بدور العرض المصرية في 24 مايوالماضي.

وخلال هذا العام طرحت نانسى عجرم، أكثر من أغنية جديدة و أحيت حفلات عديدة فى الوطن العربى و فى الولايات المتحدة الأمريكية، و الأغانى هي "يا عيد"، احتفالاً بالكريسماس والأغنية كلمات وتلحين سليم عساف وتوزيع باسم رزق، وكليب أغنيتها الجديدة "علشانك"، عبر يوتيوب، وهى من كلمات شادى نور، وألحان بلال سرور، وتوزيع هانى يعقوب وأغنية "صح صح" وتعاونت فيها مع الدى جى العالمى مارشميلو، والأغنية من كلمات أحمد علاء الدين، وألحان مودى سعيد.

يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقع عبر جوجل نيوز

الكلمات الدلائليه
هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

إقرأ ايضا