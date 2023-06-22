شكرا لقرائتكم خبر عن نانسى عجرم تتعاون مع توما والشافعى وتامر حسين فى أغنية بالمصري.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهت النجمة اللبنانية نانسى عجرم من تسجيل أغنية جديدة في لبنان باستوديو الموزع باسم مرزق، والأغنية باللهجة المصرية وتتعاون فيها مع الثلاثى المصرى الملحن عزيز الشافعى والشاعر تامر حسين وتوزيع توما.



عزيز وتوما ونانسى وتامر حسين وباسم مرزق عزيز وتوما ونانسى وتامر حسين وباسم مرزق



عزيز وتوما ونانسى وتامر حسين والموزع باسم مرزق عزيز وتوما ونانسى وتامر حسين والموزع باسم مرزق



نانسى وتوما نانسى وتوما

وفي سياق متصل طرحت النجمة نانسى عجرم أغنية فيلم "شوجر دادي" وتحمل عنوان "آخر إصدار"، وذلك قبل أيام من انطلاقه بدور العرض المصرية في 24 مايوالماضي.

وخلال هذا العام طرحت نانسى عجرم، أكثر من أغنية جديدة و أحيت حفلات عديدة فى الوطن العربى و فى الولايات المتحدة الأمريكية، و الأغانى هي "يا عيد"، احتفالاً بالكريسماس والأغنية كلمات وتلحين سليم عساف وتوزيع باسم رزق، وكليب أغنيتها الجديدة "علشانك"، عبر يوتيوب، وهى من كلمات شادى نور، وألحان بلال سرور، وتوزيع هانى يعقوب وأغنية "صح صح" وتعاونت فيها مع الدى جى العالمى مارشميلو، والأغنية من كلمات أحمد علاء الدين، وألحان مودى سعيد.