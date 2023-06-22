شكرا لقرائتكم خبر عن ندوة عن الإنتاج المشترك بين مصر وتونس ضمن فعاليات مهرجان چربة فى تونس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يقام اليوم علي هامش فعاليات مهرجان جربة للسينما العربية في دورته الثانية ندوة عن الإنتاج المشترك يشارك فيها المنتج والناقد لتونسي كمال بن وناس، والمنتج المصري أيمن شاهين ، والممثل والمنتج المصري أحمد مجدي، بحضور ضيوف المهرجان ووسائل الاعلام .

يدير الندوة الناقد الفني جمال عبد الناصر، وخلالها سيناقش الحضور عدة محاور منها : الإنتاج السينمائي العربي المشترك الواقع وآفاق المستقبل، ويطرح خلال الندوة الكثير من التساؤلات منها: لماذا نحتاج إلى الإنتاج السينمائي المشترك؟ بمعنى آخر؛ ما أهمية تلك التجربة ومردودها؟، وماالعقبات والتحديات.. في الانتاج المشترك؟ وكيف نُسهل عملية الإنتاج المشترك ونذلل العقبات التي تُعطله؟، وما هو الفارق بين الانتاج المشترك والتمويل ؟

كما سيطرح فكرة صعوبة الإنتاج؛ بسبب محاذير تفرضها بعض المجتمعات العربية التي تضيِّق مساحة الحرية في طرح قضايا بعينها، وسيطرح أيضا سؤال حول اللهجات المختلفة، والموضوعات المناسبة، وتوزيع الأدوار، خاصة البطولة، وهو ما يوقع صُناع العمل في المشاكل المتتالية؛ بسبب صراع الأدوار، وهل الجهود المبذولة للإنتاج العربي المشترك غير محفوفة بالنجاح لكون جميع الدول ترغب في إملاء شروطها وفق وجهة نظرها

الدورة الثانية من المهرجان انطلقت يوم 18 يونيو وتستمر حتي يوم 24 من الشهر الجارى، ويعرض ضمن برنامج اليوم من مهرجان چربة للسينما العربية الفيلم الروائي القصير (عن بُعد) لراشيل عون، لبنان، وفيلم (انعاش) لعمرو علي، سوريا وفيلم (كبريت)، لسلمى مراد السعودية، والفيلم الروائي الطويل (أخطبوط)، لكريم قاسم، لبنان.