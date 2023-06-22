تعاون جديد بين حسين الجسمي وعمرو الشاذلي| باللهجة المصرية

ياسر رشاد - القاهرة - كشف المطرب الإماراتي حسين الجسمي عن تعاونه الجديد مع الملحن الشاب عمرو الشاذلي، ونشر صوره جمعت عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، ليعلن عن أغنيتهما الجديدة.

حسين الجسمي

وعلق حسين الجاسمي عبر منشوره على إنستجرام قائلًا: "بشرة خير تعاون جديد مع الملحن عمرو الشاذلي"، وتتميز الأغنية باللهجة المصرية.

من هو حسين الجسمي؟

اسمه بالكامل حسين جمعه الجسمي، مطرب إماراتى ولد لعائلة عاشقة لعالم الفن والطرب، فقد أسس الجسمى مع إخوته صالح وجمال وفهد فرقة موسيقية اسمها "فرقة الخليج" وكانوا يحيون بها مناسباتٍ مختلفة في المنطقة الشرقية من دولة الإمارات مثل الأفراح والحفلات. اشتهرت الفرقة محليًا ومعها اشتهر أخوه فهد في عالم التلحين وأصبح أحد أشهر ملحني الإمارات.

في عام 1996 بدأ الجسمى في الغناء وكان عمره وقتها 17 عاما، عندما بدأ بتقديم نفسه مغنيًا لأغاني عبد الكريم عبد القادر، ثم شارك في برنامج البحث عن المواهب ضمن مهرجان دبي للتسوق، وفاز بجائزة المركز الأول عن فئة الهواة. ساعد ذلك كثيرًا في زيادة شعبيته بين الشباب من الفتيان والفتيات، مما شجع روتانا للصوتيات والمرئيات على التعاقد معه وطرح أول ألبومٍ له في 2002 “والذي لم يحمل سوى اسمه وصورته” ولاقى رضا الجمهور ببعض الأغاني التي أبدع فيها مثل "بودعك" و"سافر"، كما لاقى الألبوم نجاحًا كبيرًا في السوق حيث سيطر على سوق الكاسيت بمجرد نزوله وانتشر بشدة.

شارك الجسمي في مهرجاناتٍ غنائيةٍ مختلفة، كان أولها مهرجان هلا فبراير في 2002 بعد إصدار ألبومه الأول، وتوالت مشاركاته بعد ذلك في مهرجانات مثل مهرجان صلاله في عمان ومهرجان دبي ومهرجان قطر. وبعد النجاح الكبير للألبوم الأول له توالت أعماله بعد ذلك، فصدر له ألبوم “الجسمي 2004” ثم “الجسمي 2006" ثم "احترت أعبر" عام 2007 ثم “الجسمي 2010”، كما قدم العديد من الأغاني المنفردة دون ألبومات مثل أغنية "سلمان الشهامة" في 2011 وأغنية "لوحة العازي" في 2013 والأغنية الشهيرة عن مصر "بشرة خير" في 2014.