شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى كامل يتمنى الشفاء للفنان هاني شاكر ويعلق: حفظك الله لأهلك وأحبابك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تمنى الفنان مصطفى كامل نقيب الموسيقيين الشفاء العاجل للفنان هاني شاكر بعد خضوعه مؤخرا عملية جراحية وعلق قائلا على صفحة الفيس بوك : اخي الحبيب وصديق العمر ورفيق النجاح والمشوار الفنان الكبير هاني شاكر خالص دعواتي لك بتمام الشفاء والعافية بإذن الله شفاك الله وعافاك وحفظك لأهلك وأحبابك ولنا جميعا



هاني شاكر ومصطفي كامل

كان هاني شاكر قد خضع لعملية جراحية بالمنظار فى أحد مستشفيات القاهرة.

وعلق مؤخرا مصطفى كامل نقيب المهن الموسيقية على إعادة انتخابه بالتزكية لمدة أربعة سنوات قائلاً: "أول مرة تحصل الانتخابات بالتزكية في هذا المنصب وده ثقة كبيرة من زملائي وأنا مدين لهم وبكشر كل زمايلي من أصغر موسيقى لأكبر قامة موسيقية خاصة أن النقابة تذخر بقامات كبيرة كانوا مؤهلين لهذا المنصب لكن بالرغم من ذلك تلقيت على مدار أيام اتصالات دعم منهم وتفسح الطريق لي للبقاء في منصب النقيب.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية خلال برنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة ON، أن مهتمه الفترة القادمة سوف تستمر في إطار تعظيم الموارد المالية للنقابة وبالفعل نجحت النقابة خلال الفترة الماضية في تحسين الموارد المالية والتي مكنته من دعم ملف المعاش لكبار السن والأيتام واستطاع رفع المعاش خلال سبعة أشهر بنسبة 30% على ثلاث مرات".